HABER

Bir anlık kızgınlığın faturası ağır oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir vatandaş arkadaşına ait 3 telefonu kırarak çöpe attı, arkadaşının şikayetçi olması üzerine ise polis eşliğinde telefonları bulmak için dakikalarca çöpleri karıştırmak zorunda kaldı.Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Dikilitaş caddesi üzerinde meydana geldi.

Sivas’ta bir vatandaş arkadaşına ait 3 telefonu kırarak çöpe attı, arkadaşının şikayetçi olması üzerine ise polis eşliğinde telefonları bulmak için dakikalarca çöpleri karıştırmak zorunda kaldı.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Dikilitaş caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Canpolat, arkadaşıyla aralarında yaşanan tartışma sonrası arkadaşına ait 3 cep telefonunu kırarak çöpe attı. Arkadaşının karakola giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Canpolat’a ulaştı. Ekipler Canpolat’ın çöpe attığı telefonları bulmasını istedi. Polis ekipleri eşliğinde 3 konteyneri boşaltarak 1 saat boyunca telefonları aradı. Uzun uğraşlar sonrası cep telefonlarından 1’ini bulabildi. Canpolat’ın çöpleri karıştırdığı anları çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi.

“Çöpü tek tek karıştırdım bulamadım”
Arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası telefonları çöpe attığını belirten Canpolat, “Bir tartışma oldu ardından telefonları çöpe attım. Şimdi telefonları bulmaya çalıştım. Çöpü tek tek karıştırdım ama bulamadım” dedi.

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
Baba-oğul 20 yıldır balyoz sallayarak, demire şekil veriyorBaba-oğul 20 yıldır balyoz sallayarak, demire şekil veriyor
Şehit okulundan Mehmetçiğe asker selamıŞehit okulundan Mehmetçiğe asker selamı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyor

MSB'den son dakika açıklaması!

'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.