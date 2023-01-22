Bir anlık unutkanlık faciaya neden olabilirdi! Trafikte yaklaşık 200 metre geri geri ilerledi: O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mıhlıdut Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine giden N.K.’nın el frenini çekmeyi unuttuğu aracı aniden hareket ederek akan trafikte geri geri gitmeye başladı. Bölgede çalışma yapan belediye işçilerinin durumu fark ederek müdahale etmek istediği otomobil, kaldırma çarparak durabilirken o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralananın olmadığı olayda durumu fark eden sürücü N.K. aracını alarak bölgeden uzaklaştı. (İHA)

