Bir annenin acı sonu! İş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Recep D. idaresindeki forklift, iddiaya göre freninin boşalması sonucu duramayarak oğlu M.E. Sezgin ile beraber yürüyen Ayşe Sezgin'e çarptı. Sezgin'i altına alan forklift, kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlu M.E.Sezgin ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Forklift vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, Sezgin'in cansız bedeni ise Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Sürücü Recep D. gözaltına alınırken, ölümlü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





