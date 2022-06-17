HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir annenin acı sonu! İş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

Bir annenin acı sonu! İş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

17.06.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da freni boşalan forkliftin ezdiği Ayşe Sezgin yaşamını yitirdi, oğlu M.E. Sezgin (3) yaralandı.

Bir annenin acı sonu! İş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Recep D. idaresindeki forklift, iddiaya göre freninin boşalması sonucu duramayarak oğlu M.E. Sezgin ile beraber yürüyen Ayşe Sezgin'e çarptı. Sezgin'i altına alan forklift, kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlu M.E.Sezgin ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Forklift vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, Sezgin'in cansız bedeni ise Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Sürücü Recep D. gözaltına alınırken, ölümlü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

8dd336c6785924c7425a2ce46ca9960d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! Kablolara takıldı, mahalle savaş alanına döndüFaciaya ramak kala! Kablolara takıldı, mahalle savaş alanına döndü
Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."
Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...Sapık her yerde aranıyor! Çırılçıplak soyundu ve...
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Karne günü çok acı olay! Bir aile kahroldu

Karne günü çok acı olay! Bir aile kahroldu

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Şoke eden detaylar! Tek bir kadından 50 milyon lira...

Şoke eden detaylar! Tek bir kadından 50 milyon lira...

İlginizi Çekebilir

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.