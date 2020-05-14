Bir annenin karantina günlüğü! Tüm annelerin iç sesi olacak

'Bu eşsiz ve garip karantina günlerini çizimlerime aktardım' diyen çizer ve çocuk kitapları yazarı Thais Vanderhey, kendi hayatından sahneleri çizerek Instagram hesabından paylaşıyor.

Thais, 'yalnız olmadığımı görmek şahane' diyerek şöyle konuşuyor: 'Mart ayından beridir evdeyiz ve okulların kapalı olmasından oldukça korktum. Bob, Morris ve Pepa, Colette adında ikizlerim var. Ama hala yaşıyorum, saçlarım çılgın görünüyor, biraz kilo aldım. Bu karantinadan bir gün sonra, kahvaltı masasında çizim yaptım. Ve bu çizimlerin birçoğu gerçekten yaşandı. (Öğretmenle FaceTime olayı gibi!)

Bunları Instagram'da paylaşmaya başladım. Ve inanılmaz geri dönüşler aldım. Anneler, çizimlerimde kendilerini görüyorlardı. Ben de onlar sayesinde yalnız olmadığımı hissettim. Tonlarca mesaj aldım. Umarım siz de beğenirsiniz.'

