Bir ay boyunca koltuk altı tüylerinizi almadığınızda bakın neler oluyor!

Vücut tüylerinizin uzamasına izin verdiğinizde sağlığınız için iyi bir şey yapmış olacaksınız. İşte tüylerinizi almayı bıraktığınızda yaşayacağınız olumlu değişiklikler.
Vücut kıllarımız koruyucu bir tabaka görevi görebilir ve koltuk altımız gibi bölgeler için önemli olan cilt sürtünmesini önleyebilir. Koltuk altı tüylerinizi aldığınızda bölgede sürtünme artar ve ciltte tahriş meydana gelebilir. Bunun sonucunda yanmış ve ağrılı bir koltuk altı ortaya çıkar.
Vücuttaki tüyler, patojenlerin (hastalığa sebep olan mikrop) özellikle kasık bölgesinde vücudumuza girmesini engeller. Tüyler, zararlı bakterileri toplayarak vücudumuz için adeta bariyer görevi görür.
Batık tüyler sadece rahatsızlık vermez, aynı zamanda potansiyel sağlık riskleri oluşturabilir. Bunun nedeni ise enfeksiyon kapabilme ihtimalinden kaynaklanır. Yani, tüylerimizi aldıkça batıkların çoğalmasına izin veririz ve bu da bazı iltihaplı enfeksiyonlara neden olabilir.
Vücudumuzdaki tüyleri aldığımızda farkında olmadan doğal sıcaklığımızı düşürmüş oluruz. Tüyler, vücudumuzu sıcak tutmaya yarar ve bu en çok koltuk altı ve kasık bölgesi için geçerlidir.
Vücuttaki tüyleri almak kısa sürede halledilen bir durum değildir. Yaralanmamak ve doğru bir işlem gerçekleştirmek için ciddi anlamda zaman ayırmak gerekir. Bunun yanı sıra tüyleri almak için gerekli olan malzemeler ve işlemlerin maliyeti de pek düşük değildir. Tüylerinizi almayı bırakırsanız hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlamanız mümkün. Şimdi karar sizin sevgili okur. Aramızda tüylerini almayı bırakmaya karar verenler var mı? :)
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