Bir ay boyunca koltuk altı tüylerinizi almadığınızda bakın neler oluyor!

Vücut tüylerinizin uzamasına izin verdiğinizde sağlığınız için iyi bir şey yapmış olacaksınız. İşte tüylerinizi almayı bıraktığınızda yaşayacağınız olumlu değişiklikler.

CİLTTEKİ TAHRİŞ VE AĞRI AZALIR

Vücut kıllarımız koruyucu bir tabaka görevi görebilir ve koltuk altımız gibi bölgeler için önemli olan cilt sürtünmesini önleyebilir. Koltuk altı tüylerinizi aldığınızda bölgede sürtünme artar ve ciltte tahriş meydana gelebilir. Bunun sonucunda yanmış ve ağrılı bir koltuk altı ortaya çıkar.

TÜYLER BİRÇOK PATOJENE KARŞI VÜCUDU KORUR

Vücuttaki tüyler, patojenlerin (hastalığa sebep olan mikrop) özellikle kasık bölgesinde vücudumuza girmesini engeller. Tüyler, zararlı bakterileri toplayarak vücudumuz için adeta bariyer görevi görür.

BATIKLARDAN KURTULMAYA YARDIMCI OLUR

Batık tüyler sadece rahatsızlık vermez, aynı zamanda potansiyel sağlık riskleri oluşturabilir. Bunun nedeni ise enfeksiyon kapabilme ihtimalinden kaynaklanır. Yani, tüylerimizi aldıkça batıkların çoğalmasına izin veririz ve bu da bazı iltihaplı enfeksiyonlara neden olabilir.

VÜCUT ISISI ARTAR

Vücudumuzdaki tüyleri aldığımızda farkında olmadan doğal sıcaklığımızı düşürmüş oluruz. Tüyler, vücudumuzu sıcak tutmaya yarar ve bu en çok koltuk altı ve kasık bölgesi için geçerlidir.