KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bir ay boyunca koltuk altı tüylerinizi almadığınızda bakın neler oluyor!

Bir ay boyunca koltuk altı tüylerinizi almadığınızda bakın neler oluyor!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalar, birçok kadının tüylerini düzenli bir şekilde aldığını ortaya koydu. Ancak tüylerinizi almayı bırakırsanız bu bir felaket değil yararlı sonuca dönüşecek. İstenmeyen tüyleri almayı bıraktığınızda başınıza gelecek 5 olumlu sonuç.

Bir ay boyunca koltuk altı tüylerinizi almadığınızda bakın neler oluyor!

Vücut tüylerinizin uzamasına izin verdiğinizde sağlığınız için iyi bir şey yapmış olacaksınız. İşte tüylerinizi almayı bıraktığınızda yaşayacağınız olumlu değişiklikler.

CİLTTEKİ TAHRİŞ VE AĞRI AZALIR

Vücut kıllarımız koruyucu bir tabaka görevi görebilir ve koltuk altımız gibi bölgeler için önemli olan cilt sürtünmesini önleyebilir. Koltuk altı tüylerinizi aldığınızda bölgede sürtünme artar ve ciltte tahriş meydana gelebilir. Bunun sonucunda yanmış ve ağrılı bir koltuk altı ortaya çıkar.

TÜYLER BİRÇOK PATOJENE KARŞI VÜCUDU KORUR

Vücuttaki tüyler, patojenlerin (hastalığa sebep olan mikrop) özellikle kasık bölgesinde vücudumuza girmesini engeller. Tüyler, zararlı bakterileri toplayarak vücudumuz için adeta bariyer görevi görür.

BATIKLARDAN KURTULMAYA YARDIMCI OLUR

Batık tüyler sadece rahatsızlık vermez, aynı zamanda potansiyel sağlık riskleri oluşturabilir. Bunun nedeni ise enfeksiyon kapabilme ihtimalinden kaynaklanır. Yani, tüylerimizi aldıkça batıkların çoğalmasına izin veririz ve bu da bazı iltihaplı enfeksiyonlara neden olabilir.

VÜCUT ISISI ARTAR

Vücudumuzdaki tüyleri aldığımızda farkında olmadan doğal sıcaklığımızı düşürmüş oluruz. Tüyler, vücudumuzu sıcak tutmaya yarar ve bu en çok koltuk altı ve kasık bölgesi için geçerlidir.

ZAMAN VE PARA KAZANDIRIR

Vücuttaki tüyleri almak kısa sürede halledilen bir durum değildir. Yaralanmamak ve doğru bir işlem gerçekleştirmek için ciddi anlamda zaman ayırmak gerekir. Bunun yanı sıra tüyleri almak için gerekli olan malzemeler ve işlemlerin maliyeti de pek düşük değildir. Tüylerinizi almayı bırakırsanız hem zamandan hem de bütçeden tasarruf sağlamanız mümkün. Şimdi karar sizin sevgili okur. Aramızda tüylerini almayı bırakmaya karar verenler var mı? :)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Bu kadar kolay olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızBu kadar kolay olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Akne ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Porselen gibi bir cilde kavuşmak için…Akne ve siyah noktalar kabusunuz olmasın! Porselen gibi bir cilde kavuşmak için…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
Baş belası siyah noktalardan dakikalar içinde kurtulmanızı sağlayan yöntem!
Baş belası siyah noktalardan dakikalar içinde kurtulmanızı sağlayan yöntem!
Bu kadar kolay olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Bu kadar kolay olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Bebek pudrasının bu faydalarını kimse bilmiyor! Saça ve ayağa uygulandığında...
Bebek pudrasının bu faydalarını kimse bilmiyor! Saça ve ayağa uygulandığında...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duşakabin temizliğinde hayat kurtaran pratik öneriler
Bu kadar kolay olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Tahta kaşıkları sakın bu şekilde yıkamayın! Uzmanlar yapılması gerekenleri açıkladı...
Tahta kaşıkları sakın bu şekilde yıkamayın! Uzmanlar yapılması gerekenleri açıkladı...
Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...
Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...
Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...
Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...
Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...
Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.