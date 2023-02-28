Bir buçuk yıldır saçını yıkamıyordu! Yıkadığında başına gelenler şaşkınlık yarattı

TikTok'ta Krissy ismiyle paylaşım yapan bir kadın 2021 yılının Ekim ayından beri saçını yıkamadığını açıkladı. Bu sebeple saçlarının kırılmaya, dökülmeye başladığını ve bunun "iğrenç" olduğunu bildiğini belirtti. Saçını tokadan çıkarırken sözlerine devam etti: “Saçlarını bu kadar uzun süre yıkamamış biri için saçımın o kadar kirli olduğunu düşünmüyorum."

Saçının sağlıklı olduğunu paylaşan Krissy saç yıkama isteğinin nedenini açıkladı. “Orada kelimenin tam anlamıyla kabuk ve kepek yok. Biraz pul pul, pul pul, ama bu normal. Şu temiz kafa derisine bak. Saçlarım kaşınmıyor. Şimdi yıkıyor olmamın nedeni, gördüğün gibi kırılıyor olması."

"SUYUN ÇAMURLU OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Sosyal medya kullanıcısı yaptığı açıklamalardan sonra saçlarını yıkamaya başladı ve şöyle açıkladı: "Saçlarını uzun süredir yıkamayan biri için suyun çamurlu olduğunu düşünmüştüm ama dürüst olmak gerekirse o kadar da kötü değil. Ama evet, saçlarım çok kırıldı ve kelimenin tam anlamıyla kendi kendime düşündüm ve saçlarımı yıkamaya karar verdim."

SAÇI TUTAM TUTAM DÖKÜLDÜ

"İğrenç olduğunu biliyorum, şuna bak, saç tellerim kökünden çıkıyor. Kötü olduğunu biliyorum ama beni gerçekten rahatsız etmiyor ve dediğim gibi, içinde gerçekten hiç kir yok. Saçlarım bu şekilde kirlenmesin diye yağ sürmüyorum. Ama saçlarımın eskiden çok kalın ve uzun olduğunu ve kelimenin tam anlamıyla birkaç telimin kaldığını bilmek saçlarıma bakmak beni gerçekten incitiyor."

"Ama neyse, hareket ediyoruz. Saçımla ilgilenmeye karar verdim. Saçlarıma gerçekten yağ sürmüyorum, ama şimdi kuru ve kırılgan olduğu için bir süre süreceğim. Saçımı yapmakta pek iyi değilim, gördüğünüz gibi saçımı atkuyruğu yapmakta zorlanıyorum. İşte bu yüzden saçımı pek umursamıyorum, ama şimdi karar verdim, çünkü kırılıyor, saçlarıma bakmaya başlamaya karar verdim.

"GERÇEKTEN CANIM ACIYOR"

“Her ay saçımı yıkamaya başlayacağım ve tüm saç ürünlerimi bir araya getireceğim.

Saç kenarlarım gitti. Gerçekten canım acıyor ama dediğim gibi hareket ediyoruz.”

Sosyal medya kullanıcıları kadının itirafı karşısında şokta kaldı ve birçok kişi saçlarını neden bu kadar uzun süre yıkamadığını anlayamadı. Bir kişi “2 ayın kötü olduğunu düşünürdüm” dedi. Bir başka kullanıcı ise saçının kokusunu merak etti.

