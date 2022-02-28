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Bir çiçekte hayat bulan şifa iksiri: Saç dökülmesinden akneye pek çok derdin devası...

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır bitkisel bir tedavi yöntemi olarak kullanılan sarı kantaron yağı, kantaron çiçeğinin yaz aylarında toplanıp ezilmesi ve zeytinyağında haftalarca dinlendirilmesi ile elde ediliyor. Yanıklardan yaralara, cilt bakımından saç bakımına birçok sağlık sorununa deva olan sarı kantaron yağı, hem doğal hem de oldukça ekonomik ve ulaşılabilir bir şifa kaynağı.

Bir çiçekte hayat bulan şifa iksiri: Saç dökülmesinden akneye pek çok derdin devası...

Adeta bir şifa deposu olan sarı kantaron yağının kullanım alanları oldukça geniş ve çeşitli. Hadi, doğanın insana bahşettiği bu mucizevi yağın faydalarına birlikte göz atalım.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Sarı kantaron yağı; mantar, virüs ve bakterilerle mücadele ederek enfeksiyonların tedavisini destekler. Özellikle deri üzerinde oluşan uçuk, akne ve sivilcelerin tedavisinde iyileştirici bir etki gösterebilir. Pişik, egzama gibi cilt problemlerinin tedavisi için de uygulanır. Eğer alerjik bir bünyeye sahipseniz sarı kantaron yağını kullanmadan önce mutlaka doktorunuzu danışmalısınız.

CİLT SORUNLARI

Sarı kantaron yağıyla cildinizdeki renk eşitsizliklerini ve cilt lekelerini azaltabilir, kırışıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Hatta güneş yanıkları ve siyah noktalar için bile cildinize uygulayabilirsiniz. Daha güzel bir cilt için gece yatmadan önce temiz cildinize sarı kantaron yağını uygulayın ve sabah uyandığınızda cildinizi ılık su ile durulayın. Bunların yanı sıra genellikle hamilelik veya hızlı kilo alıp vermek gibi sebeplerle oluşan çatlakların görünümünü azaltmak için de sarı kantaron yağından faydalanabilirsiniz.

SAÇ BAKIMI

Sarı kantaron yağının bünyesindeki faydalı yağ asitleri, saçların besleyerek güçlendirir. Antiseptik özelliği sayesinde saç diplerinde oluşabilecek egzama, mantar gibi hastalıklara karşı koruyucu rol oynar. Ayrıca saç dökülmelerine ve kepeğe karşı da oldukça faydalı. Çok daha sağlıklı ve güzel saçlar için uygulayabileceğiniz sarı kantaron yağı maskesi tarifi:

  • 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı ve 10 damla sarı kantaron yağını karıştırın.

  • Temiz ve nemli saçınıza karışımı uygulayın.

  • Saçınızı streçle sarın.

  • Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla durulayın.

Dilerseniz şampuanınızın içerisine de sarı kantaron yağından birkaç damla damlatabilirsiniz.

EL-AYAK ÜŞÜMELERİ

Sarı kantaron yağı, demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için birebir. Ellerinize ve ayaklarınızın altına sarı kantaron yağı sürerek vücut ısınızı arttırabilirsiniz.

BAŞ AĞRISI

Şakaklarınızı sarı kantaron yağıyla ovmak, baş ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olur.

YORGUNLUK VE ROMATİZMA

Sarı kantaron yağı, yoğun ve yorucu geçen günlerin sonunda yorgunluk hissinizin azalmasına yardımcı olur. Yorgunluktan ya da romatizmadan kaynaklanan bel ve eklem ağrılarını hafifletebilir.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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