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Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok kadın kaybetmemek ya da ihtiyaç doğrultusunda pratik olduğu için lastik saç tokasını bileğine geçirir. Gerçekten bilekteki lastik tokalar bize hayat kurtarıyor gibi gelse de aslında sağlık açısından tahmin edemeyeceğimiz kadar tehlikeli. Sevgili hanımlar, şimdi bu 3 uyarı ciddiye alarak okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?

Bileğinize lastik toka takarak farkında olmadan kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz. Basit ve pratik olarak değerlendirdiğiniz bu yöntem bakın nelere sebep oluyormuş.

DOLAŞIM SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Bileğinizde uzun süre bekleyen lastik toka kan damarlarını sıkıştırır. Bu da kan hareketini yavaşlatır ve bir süre sonra karpal tünel sendromu meydana gelebilir. Karpal tünel sendromu ise ağrı ve parmaklarda uyuşma ile kendisini gösterecektir.

HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇAN BİR ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR

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Amerika'da yaşayan Audree Kopp, bileğe uzun süreli saç tokası takmanın ne kadar zararlı olacağını gösterdi. Sürekli olarak lastik toka takan kadının bileğinde büyüyen iltihaplı bir yumru oluştu. Antibiyotik tedavisine karşı yanıt alınamayınca genç kadın çareyi ameliyat olmakta buldu. Eğer uzun süre bileğinize lastik toka takarsanız ciltte tahriş ve sıkışma sonucu enfeksiyonlu yaralar meydana gelebilir.

ŞIK GÖRÜNTÜNÜZÜN ÖNÜNE GEÇER

Bilekte toka taşımak sizi şık görüntünüzden alıkoyacaktır. Zarif gözükmek için bileğinizdeki tokadan bir an önce kurtulun ve onu yerine saat ya da bileklik kullanmayı deneyin.

PEKİ, TOKALARI KAYBETMEMEK İÇİN NASIL SAKLAMALIYIZ?

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İşe yarar bir ipucu verelim; nalburdan bir karabina alın. Tokaları içine geçirin. Hem çok fazla lastik tokayı bir arada tutacak hem de kaybolmalarını önleyeceksiniz. Ayrıca küçük olduğu için yer kaplamaz. Hatta çantanızda bile saklayabilirsiniz.


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