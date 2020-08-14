Bir daha güzellik salonuna gitmeyeceksiniz! Evde manikürün püf noktaları...

Güzellik salonlarında yapılan profesyonel manikürü evde yapmak öyle sandığınız gibi çok da zor değil. Tek bilmeniz gereken doğru adımlar ve birkaç küçük ipucu. İşte göz alıcı tırnaklara sahip olmanız için yapmanız gerekenler…

TIRNAK TEMİZLİĞİNE DİKKAT

Manikür işleminin ilk aşamasında tırnakların yüzeysel olarak temizliği büyük önem taşır. Bu nedenle ellerinizde oje varsa ojeleri güzelce çıkarmalı ve ellerinizi yıkadıktan sonra birkaç dakika boyunca ellerinizi nemlendirici olan ılık bir suyun içinde bekletmelisiniz. Yaptığınız bu işlem ile etlerinizin yumuşayarak daha kolay temizlenmesine yardım etmiş olacaksınız. Tırnaklarınızı beklettiğiniz suyun içerisine 1-2 damla limon suyu ekleyerek tırnaklarınızın daha güçlü olmasını da sağlayabilirsiniz.

GEREKLİ DURUMLARDA TIRNAĞINIZI KESİN

Eğer tırnaklarınız çok fazla uzadıysa hem görüntüsü açısından hem de daha hijyenik olması için kesmeniz iyi bir seçim olabilir. Tırnaklarınızı düzenli olarak kesmeniz tırnaklarınızın daha sağlıklı bir şekilde uzamasını da sağlar. Ayrıca tırnaklarınıza uygulayacağınız bu işlem manikürü daha verimli kılar. Tırnağınızı çok derinden kesmemek için keserken ellerinizin kuru olması, işinizi fazlasıyla kolaylaştıran bir püf noktadır. Kesme işleminden sonra ellerinizi sabunlu su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.