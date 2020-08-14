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Bir daha güzellik salonuna gitmeyeceksiniz! Evde manikürün püf noktaları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kişisel bakımına önem veren kadınlar için manikürün ne kadar büyük bir önem taşıdığından bahsetmeye gerek yok sanırım. Peki, gün içerisinde her daim ön planda olan elleriniz için her daim kuaföre mi koşmanız gerekiyor? Bizce bu sorunun cevabı hayır! Eğer siz de bizim gibi düşünüyorsanız işte hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmenizi sağlayacak evde manikür yapımının 5 püf noktası…

Bir daha güzellik salonuna gitmeyeceksiniz! Evde manikürün püf noktaları...

Güzellik salonlarında yapılan profesyonel manikürü evde yapmak öyle sandığınız gibi çok da zor değil. Tek bilmeniz gereken doğru adımlar ve birkaç küçük ipucu. İşte göz alıcı tırnaklara sahip olmanız için yapmanız gerekenler…

TIRNAK TEMİZLİĞİNE DİKKAT

Manikür işleminin ilk aşamasında tırnakların yüzeysel olarak temizliği büyük önem taşır. Bu nedenle ellerinizde oje varsa ojeleri güzelce çıkarmalı ve ellerinizi yıkadıktan sonra birkaç dakika boyunca ellerinizi nemlendirici olan ılık bir suyun içinde bekletmelisiniz. Yaptığınız bu işlem ile etlerinizin yumuşayarak daha kolay temizlenmesine yardım etmiş olacaksınız. Tırnaklarınızı beklettiğiniz suyun içerisine 1-2 damla limon suyu ekleyerek tırnaklarınızın daha güçlü olmasını da sağlayabilirsiniz.

GEREKLİ DURUMLARDA TIRNAĞINIZI KESİN

Eğer tırnaklarınız çok fazla uzadıysa hem görüntüsü açısından hem de daha hijyenik olması için kesmeniz iyi bir seçim olabilir. Tırnaklarınızı düzenli olarak kesmeniz tırnaklarınızın daha sağlıklı bir şekilde uzamasını da sağlar. Ayrıca tırnaklarınıza uygulayacağınız bu işlem manikürü daha verimli kılar. Tırnağınızı çok derinden kesmemek için keserken ellerinizin kuru olması, işinizi fazlasıyla kolaylaştıran bir püf noktadır. Kesme işleminden sonra ellerinizi sabunlu su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.

TÖRPÜLEME VAKTİ GELDİ

Tırnak şeklinize göre ister kare, ister oval, isterseniz de diğer şekillendirme yöntemlerine göre tırnaklarınızı törpülemeye başlayabilirsiniz. Törpü, kesimden sonra oluşan pürüzlerin gitmesini sağlayacaktır. Metal törpü dışında aldığınız setin içinde yer alan çift taraflı sünger törpü ile tırnaklarınızın yüzeyini parlatmak için kullanabilirsiniz. Bu sünger törpü ile ojelerden oluşan tırnak sararmalarından da kurtulabilirsiniz. Törpülemenin en püf noktası, törpüleme esnasında aynı yöne doğru kuralını unutmamaktır. Sürekli farklı yönlere doğru törpülemeye başlarsanız tırnaklarınız biçimsiz uzamaya başlar.

ETLERE SAVAŞ AÇIN

Tırnaklar yediğimiz besinler sayesinde sürekli beslendiği için dip kısımlarında etler oluşur. Bu etleri temizlemenin en kolay yolu ise manikür pensesidir. Manikür pensesini hafif dokunuşlar yaparak kullanabilirsiniz. Kolay temizleyebilmek için tırnaklarınızı nemlendirebilirsiniz.

NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN

Manikürden sonra uygulayacağınız nemlendirici ile tırnaklarınızın ihtiyacı olan vitaminleri verebilir ve tırnaklarınızın daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Gün içerisinde kullandığınız nemlendirici bir krem işinizi görecektir. Tırnaklarınızı kestiniz, etlerinizi temizlediniz ve törpülediniz. Sizce manikür işleminiz bitti mi? Tabii ki de hayır! Tüm işlemlerden sonra da ellerinizi ılık ve sabunlu su ile yıkamalı ve manikür esnasında oluşan atıklardan elinizi arındırmalısınız.

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