Bir damlası saç köklerini fışkırtıyor! Dökülen saçları çıkartan etkili bakım

Saç dökülmesi toplumda sıklıkla görülen problemler arasında yer alıyor. Yıkamaya ve taramaya bağlı olarak günde 100 – 150 adet saç dökülmesi normal kabul ediliyor. Fakat hormonal bozukluklar, mevsimsel geçişler, stres, yanlış yıkama ve tarama alışkanlıklarınızın olması ve daha bir sürü neden saç dökülme sayınızı arttırabiliyor.

Saç dökülmesini durdurmak ve dökülen saçları geri kazanmak için sağlıklı beslenmeye ve doğru saç bakımına dikkat etmek gerekiyor. Bu süre içerisinde bol vitamin ve bitkisel yağ içeren gıdaları tüketmek saçlarınızın dökülmesini durdurmakla kalmıyor aynı zamanda daha saç köklerini güçlendiriyor.

Saç çıkartmak saç derisinin doğal yağına da ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple her gün saç yıkamaktan uzak durmak gerekiyor. Saç yıkarken sıcak su kullanmamak ve kafa derisine bol bol masaj yapmak saçların çıkmasını sağlayan etkenlerden.

SAÇ ÇIKARAN YAĞ

FINDIK YAĞI

Hızlı ve sağlıklı bir saç uzatma yolu arıyorsanız fındık yağını tercih edebilirsiniz. Kepeklerin oluşumunu da engelleyen fındık yağı içerisinde barındırmış olduğu vitaminler sayesinde saçınızı besler ve hacim kazandırır. Nemlendirici etkisi saçınızın 7/24 parlak ve dolgun gözükmesini sağlar. Saçlarda kuruluk ve dökülme sorunu yaşayan kişiler fındık yağını kullanarak bu sorunlardan kurtulabilirler.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan üzüm çekirdek yağı da saç çıkaran yağlar arasında yer almaktadır. Bu yağ, destekleyici özelliği sayesinde saç dökülmesini engeller ve kısa sürede saçların uzamasını sağlar. Bu sayede doğru ve düzenli bir şekilde kullandığınızda saçlarınızdaki farkı belirgin olarak görürsünüz.



