Bir de bu şekilde tüketin! Siyah sarımsak adeta şifa kaynağı

Sarımsak kokusuyla rahatsız edici olsa da yemeğe verdiği eşsiz lezzet nedeniyle sıklıkla tüketilen besinler arasında bulunuyor. Sağlık için çok etkili olan sarımsağın siyah hali pek bilinmiyor. Siyah sarımsak bildiğimiz beyaz sarımsağın kurutulmasıyla elde ediliyor. Bu sarımsağı tüketmek birçok hastalık riskini düşürüyor, enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Çin ve Kore'de 'uzun yaşam kaynağı' olarak nitelendirilen siyah sarımsağı tüketmek sağlık açısından büyük önem taşıyor.

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI

Hücreleri yeniler, ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır.

Kanser türlerine karşı da koruyucu bir etkisi vardır.

Damar sertliğinin tedavisinde kullanılır. Kalp ve damar sağlığını korur.

Hafızayı güçlendirerek alzheimer riskini düşürür, unutkanlığı azaltır.

Beyindeki hücreleri serbest radikallere karşı korur.

Diyabet semptomlarını iyileştirir. Bu nedenle diyabet hastalarına önerilir.

Dolaşım sistemi hastalıklarına karşı vücudu korur.

Kronik hastalıklara karşı tedavi edici bir etkisi vardır.

Enfeksiyon oluşumunu önler.

Yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir. Stres kaynaklı uykusuzlukları azaltır.

Kronikleşmiş böbrek rahatsızlıklarında, toksik etkileri azaltır.

Tansiyonu düzenlemeye ve dengelemeye yardımcı olur.

Doğal bir mide koruyucu niteliğindedir.

Saç ve cilt sağlığına iyi gelir. Yaşlanmayı geciktirir.

SİYAH SARIMSAK NASIL KULLANILIR?

Siyah sarımsak en fazla 3 diş olacak şekilde sabahları aç karna çiğ olarak tüketilebilir. Kahvaltıda kızarmış ekmekle birlikte tüketilebilir. Sosların içerisine katılabilir.



