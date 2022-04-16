Bir efsane mi yoksa bağışıklığı güçlendiriyor mu? Limonu kaynatmak ne işe yarar?

Limon ve limon kabuklarıyla ilgili birçok söylenti kulaktan kulağa dolaşıyor. Limonun faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olsa da kaynatıp içmekle ilgili söylenenler ne derece işe yarıyor?

Bazıları limonu kaynatıp suyunu içerken bazıları ise limonu kaynattıktan sonra içine zencefil, bal, tarçın hatta pul biber ekleyip içenler bile var.

Birçoğu bu doğal çarenin yüzde yüz işe yaradığını iddia ediyor. Diğer yandan ise bu sağlık efsanesinin gerçekten işe yarayıp yaramadığı merak ediliyor.

KAYNAMIŞ LİMONLU SU İŞE YARIYOR MU?

Limonlu su, gün boyu susuz kalmış vücudunuz için harika bir kaynaktır. Cildinizi nemli tutar. Limonlu su özellikle normal su içmeyi sevmeyen ve bunun yerine aromalı içecekleri tercih edenler için faydalı olabilir.

Sağlıklı yaşamın en önemli kaynağı sudur. Su, metabolizma, beyin fonksiyonu, böbrek sağlığı ve daha pek çok konuda önemli bir rol oynar.

BÖBREK TAŞLARINI ÖNLEYEBİLİR

Bazı araştırmalar limon suyunun içindeki kalsiyum oksalat sayesinde böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Böbreklerde oluşan bu sert tortular şiddetli ağrıya ve bulantı ve kusma gibi diğer semptomlara neden olabilir.

Narenciye meyveleri, böbrek taşlarının oluşmasını önlemek için kalsiyuma bağlanabilen bir bileşik olan sitrik asitle yüklüdür.

Narenciye suyu içmek, attığınız idrar miktarını da artırabilir ve bu da böbrek taşlarına karşı korunmaya yardımcı olabilir.

LİMON SUYU KİLO VERDİRİR Mİ?

Kilo vermek istiyorsanız kaynamış limon suyu harika bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, bu muhtemelen suyun kilo kaybını desteklediği içindir! Limon suyu özellikle faydalı olduğu için değil.

Yemeklerden önce su içmek tokluk hissini artırabilir ve bu da gıda alımının azalmasına neden olabilir.

Limon suyu normal sudan daha lezzetli olmasına rağmen, potansiyel sağlık yararlarının çoğu narenciye aromasından değil su içeriğinden gelir.

Kısaca; limon suyu hidrasyon ihtiyaçlarınızı karşılamanın lezzetli bir yolu olsa da, düzenli su alımınızı artırmak da aynı derecede faydalı olabilir.



