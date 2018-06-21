KADIN

Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK HABERLERİ  | 21.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

Tel-Aviv doğumlu Yehuda Adi Devir, karısı Maya ile yaşadığı günlük ev maceralarını sevimli çizgi romanlar haline getiren bir illüstratör... Yehuda'nın, karısı Maya'dan aldığı ilham sayesinde ortaya çıkan bu karikatürler, oldukça ilgi görüyor. Sekiz yıldır birlikte olan çifti instagram'da 2 milyondan fazla kişi takip ediyor. Daha önce de yer verdiğimiz çift, şimdi yeni çizimlerle sizinle buluşuyor.

Kadın - erkek İlişkilerinin resmedildiği 17 illüstrasyon

Gündelik hayatlarını göstermeye devam ediyorlar

1 / 17

Dünya Kupası

Dünya Kupası
Yehuda, ''Evlenmeden önce bize sürekli romantizmin doruklarında yaşayacağımız söylendi ancak evlendikten sonra birbirimizi ev işi ya da alışveriş yaparken bulduk. Bizce evliliğin en güzel tarafı birbirine saygılı olmak. Evliliğin bu kadar eğlenceli olacağını inanın bilmiyorduk.
2 / 17

Yaşıyor!

Yaşıyor!
Genellikle illüstrasyon için ilginç bir şey ortaya çıktıktan sonra, konsepti sıkılaştırıp birkaç eser taslağı hazırlıyoruz, ve bundan sonra oturup çalışmaya başlıyorum. Maya da iyileştirme için tipografi ve renklendirmeleri yapıyor. Bütün bu süreç bir günden fazla sürmüyor'' diye konuşuyor.
3 / 17

Böyle uyandı

Böyle uyandı
İşte sanatçı Yehuda Devir’in eşi Maya ile yaşadığı yeni sevimli anlar...
4 / 17

Artık Maya'nın Instagram hesabı var…

Artık Maya'nın Instagram hesabı var…
5 / 17

“Biz” diyet yapıyoruz…

“Biz” diyet yapıyoruz…
6 / 17

Saç teline sarılı yemek...

Saç teline sarılı yemek...
7 / 17

Mini tatil

Mini tatil
8 / 17

Hafif!

Hafif!
9 / 17

Kan testi

Kan testi
10 / 17

Mutsuz son

Mutsuz son
11 / 17

Ördek öpücüğü

Ördek öpücüğü
12 / 17

Teklifin Yeniden Yapılması

Teklifin Yeniden Yapılması
13 / 17

Bebek yüzlü

Bebek yüzlü
14 / 17

Günaydın

Günaydın
15 / 17

Sessizliğin sesi

Sessizliğin sesi
16 / 17

Mutlu sevgililer günü

Mutlu sevgililer günü
17 / 17

Sanatçı ve karısı gerçek hayatta böyle görünüyor

Sanatçı ve karısı gerçek hayatta böyle görünüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
illüstrasyon Yehuda Adi Devir

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan’dan ayrımcılara çağrı!

Athena Gökhan’dan ayrımcılara çağrı!

Survivor'da Kıbrıs'ı garantileyen ilk isim kim oldu? İşte cevabı...

Survivor'da Kıbrıs'ı garantileyen ilk isim kim oldu? İşte cevabı...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları belli oldu

Playboy Instagram'ın en güzellerini belirledi

Playboy Instagram'ın en güzellerini belirledi

Uzun saçlı kadınların yaşadığı acı veren gerçekler! Yaşamayan bilmez

Uzun saçlı kadınların yaşadığı acı veren gerçekler! Yaşamayan bilmez

Dudaklarınızı dolgun gösteren ipuçları

Dudaklarınızı dolgun gösteren ipuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendinden 53 yaş küçük gençle evlendi!

Kendinden 53 yaş küçük gençle evlendi!

Pişman olan erkeği anlamanın yolları

Pişman olan erkeği anlamanın yolları

Aynı gün aynı yıl dünyaya gelen bu iki çiftin hikayesi şaşkına çeviriyor

Aynı gün aynı yıl dünyaya gelen bu iki çiftin hikayesi şaşkına çeviriyor

Aşkın en gerçek ve en samimi anları

Aşkın en gerçek ve en samimi anları

Sevgilisine olan özlemini çizerek dindiriyor

Sevgilisine olan özlemini çizerek dindiriyor

Felçli kocasını boşadı, en yakın arkadaşıyla evlendi

Felçli kocasını boşadı, en yakın arkadaşıyla evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.