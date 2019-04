Bir günlüğüne stajyer vali oldu

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sena Nergis Yiler, başlatılan bir proje kapsamında Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün yanında bir günlük staj yaptı. Sabah valilik makam aracı ile evinden alınarak Bilecik Valiliğine gelen genç lise öğrenci kız, bir gün boyunca Vali Şentürk ile birlikte çeşitli toplantılara katılarak stajyer valilik yaptı.

Bilecik Valiliğince, başarının artırılması, motivasyonun sağlanması, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında başta il valiliği olmak üzere 30 öğrenci bir günlüğüne idarecilik yaptı. Mesleki rehberlik anlamında, öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, ders çalışmaya karşı olumlu tutum içinde olmalarına yardımcı olmak, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmeleri ve mesleki olgunluk düzeylerinin artırılması amacıyla ortaokul ve lise öğrencileri bir günlüğüne idareci oldu. Başta il valisi olmak üzere idarecilerin programları değiştirilmeden gerçekleşen projeyle, belirlenen 30 öğrenci idarecilerin rutin programlarına dâhil oldu.

Valilik makam aracıyla evinden alındı

Bu kapsamda Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sena Nergis Yiler, Vali Bilal Şentürk’ün yanında staj için sabah valilik makam aracı ile evinden alınarak, Bilecik Valiliğine geldi. Stajyer Vali Yiler, gün boyu Vali Şentürk ile birlikte çalışmaları izleyerek, program ve etkinliklere katılarak, sosyal yaşamda valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendi.

’’Meslek belirleme noktasında gözlemde bulunuyorlar’’

Vali Şentürk, kuruluş ve kurtuluşun kentinde yürütmüş olduğumuz eğitim çalışmaların bir parçası olarak, gençlere devleti, devletin işleyişini resmi kurumların iş ve işlemlerinin ne şekilde yürütüldüğünü göstermek ve öğretmek, özgüvenlerini ve kendilerine güvenme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla bir proje uyguladıklarını söyledi. Program kapsamında ayda bir gün, bir öğrencinin ildeki yöneticilerin yanında staj yaptığını ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:

’’Bu ayki öğrencimiz, bizimle birlikte valiliğin ne yaptığını uygulamalı olarak görmüş oldu. Günün sonunda valilik koltuğuna oturarak bu hissiyatı yaşamış oldu. Kendim, kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra bir kaymakam tanıdım. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum, iyi bir okuldan mezun oldum, ama böyle bir fırsatı hiç yakalayamadım. Dolayısıyla mesleği ancak meslekte tanıma şansımız oldu. Uyguladığımız projeyle çocuklarımıza ortaokul ve lise yıllarından çocukların ilgi ve yeteneğine göre bu fırsatı sunarak kendilerine meslek belirleme noktasında katkı sağlıyoruz. Onlar da gözlemde bulunmuş oluyorlar. Kızımız üniversiteye hazırlanıyor, meslek seçme ve kariyer konusunda kendisine katkısı olacağını zannediyorum. Bu fırsatı çok geniş bir kitleye sunmayı arzu ederdik ama rutin işleyişi de aksatmak istemedik. Her ay 30 öğrencimiz, kendi aralarında da değerlendirme yaparak, tecrübelerini okuldaki arkadaşlarına aktarmak sureti ile daha geniş bir kitlenin bu eğitimden istifade etmesi sağlanmış olacak.’’

"Alacağımız her karar çok önemli’’

Stajyer Vali Sena Nergis Yiler, kendi memleketinde Vali Şentürk’e bir gün eşlik ederek, programlarına katılmanın, 18 yaşında bir genç olarak kendisini çok mutlu ettiğini ve unutamayacağı bir deneyim olduğunu ifade etti. Stajyer Vali Yiler, normalde valiliğin önünden geçen bir vatandaşken devletin kapılarının kendisine açılması ve kendini rahatça ifade edebilme şansının verilmesinin paha biçilemez bir mutluluk olduğunu söyledi. Görüşmelere ve olaylara şahitlik etmesinin meslek seçiminde kararının değişmesine neden olduğunu dile getiren Stajyer Vali Yiler, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi okumak istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

’’İnsanların Valiliğe gelerek dertlerini anlatması, onlara çözüm bulmak ve hayır dualarını alabilmek çok güzel. Vali beyin burada çok önemli bir konumda olduğunu bir kez daha anladım. İşin bir de efsane boyutunda kapıların açılması ve kameralar, bunlar mutlu edici. Bu koltuğun devletin emaneti olduğunun bilincinde olarak hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Burada oturmanın sorumluluğu çok büyük asla rehavet yeri değil. Diken üstündeyiz, alacağımız her karar çok önemli. Şairin dediği gibi ’Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış’ ben buraya hoş bir seda bırakmaya geldim ve çok güzel tecrübeler edindim.’’

Projenin geliştirilerek, gençlerin önünün açılmasını isteyen Stajyer Vali Yiler, ’’Bilecik’te vali olsaydım eski Türk geleneklerinin ön plana çıkmasını sağlardım. Dışarıdan gelen bir insan için normal bir otel yerine çadır otelde kalması yada toylar düzenlenmesi, geleneksel sporlarımızla yarışmalar düzenlenebilir. Bilecik’in kapasitesine inanıyorum. Potansiyel var ve git gide de büyüyen bir şehiriz. Neticede 3 büyük şehrin arasında kalmasına rağmen valimizden öğrendiğim gibi burası ’küçük şehir’ değil ’butik şehir’ diyorum. Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi bizde yürür gideriz buna inanıyorum" dedi.

Stajyer Vali Yiler, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ı arayarak, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.