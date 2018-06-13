Bir hafta boyunca kereviz yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak?

Kilo kontrolü daha kolay olacak
Bahsettiğimiz gibi, kereviz esas olarak sudan oluşur, ancak K vitamini ve diğer bazı büyük mineraller açısından zengindir. Ancak kilonuzu kontrol altına almak istiyorsanız kerevizin suyunu tüketmelisiniz.
Mide yanmasına elveda deyin
Asit, reflü veya mide ekşimesi kötü beslenme sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Ama kereviz size bu noktada yardımcı olabilir. Kereviz suyu midedeki asiti düzenleyerek hemen mide ekşimesini yatıştırır. Ama şunu söylemeliyiz, bu oldukça geçici bir çözümdür - eğer mide ekşimesi devam ederse, beslenmenizi değiştirmeli veya bir doktora görünmelisiniz.
Anti-inflamatuar (iltihapla savaşan ilaçlar) özellikler harekete geçecek
Bir vücuttaki iltihaplanma, bir enfeksiyona veya tahrişe yol açan bir bağışıklık sistemi tepkisidir. Kereviz hem antioksidan hem de anti-inflamatuar yetenekleri olduğu için size yardımcı olabilir. İçeriğindeki kalsiyum, potasyum, sodyum ve manganez gibi çeşitli mineraller sayesinde cildiniz, diş etleriniz ve gözleriniz daha sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda dişlerinizin daha parlak görünmesini sağlayacaktır.
Dehidrasyonu (sıvı kaybı) önler
Su içeriği yüksek ürünler vücudunuzdaki sıvı kaybını önleyecektir. Su içeriği bakımından en zengin olan gıdalarsa %98 salatalık %95 kerevizdir.
Sindirime yardımcı olur
Yüksek su içeriği ile birlikte kereviz lif açısından zengindir. Doğal lif ve fitokimyasallar, mide ve ince bağırsak duvarlarını harekete geçirerek, peristalsis (devinim)sürecine yardımcı olarak kabızlığı önlerler. Bu, büyük bağırsak içine gelen yiyecekleri karıştırarak daha iyi bir hale getirir. Enzimlerin besin maddelerini parçalamasına ve kan dolaşımını emmesine yardımcı olur.
Kan basıncı ve kolesterol seviyeleri düşer
Son olarak, kereviz kolesterol seviyenizi temelde “temizleyerek” yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olan anti-kolesterol özelliklerine sahiptir. Kereviz, düz kas gevşetici özelliklere sahiptir, hücrelerin içinde ve dışında kalsiyum ve potasyum akışını iyileştirir.
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