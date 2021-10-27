HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir haftada 300 kilo sattı! Gençlik iksiri gilaburuya yoğun talep

Bir haftada 300 kilo sattı! Gençlik iksiri gilaburuya yoğun talep

27.10.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgesine özgü bir çiçek türü olan gilaburu bitkisi ülkemizde Sivas ve Kayseri illerinde dağlık alanda üretilebiliyor. Bitki, içerisinde bulundurduğu asit ve mineraller nedeniyle ‘gençlik iksiri’ olarak da adlandırılan bitkiyi bilenler yoğun talep gösterirken, satışını yapan aktar bir haftada yaklaşık 300 kilo sattığını belirtiyor.

Bir haftada 300 kilo sattı! Gençlik iksiri gilaburuya yoğun talep

Halk arasında gençlik iksiri olarak bilinen gilaburu bitkisi özellikle kış aylarında tüketiliyor.

Üzüme benzeyen kırmızı meyvesiyle ve çalı halindeki bitkisiyle bilinen meyve, yöre halkı tarafından Ekim ayının sonlarında hasat ediliyor. Özellikle böbrek rahatsızlıklarında kullanılan gilaburu meyvesinin faydaları da saymakla bitmiyor. Astım, romatizma, yüksek tansiyon, uyku bozukluğu gibi hastalıklarda tedavinin yanında tüketilen gilaburu, cilt bakımında da kullanılıyor. Salamura olması için şişelere doldurularak bekletilen bitki, kış aylarında meyvesi ezilip tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor. Gilaburu Sivas kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesinde bulunan Özfidancı Baharat'ta da kilosu 15 liradan tezgahta yerini aldı.

Screenshot_14

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Aktar Orhun Özfidancı, “Gilaburu meyvesini Şarkışla, Gemerek, Koyulhisar taraflarından toplarız. Sonbahar aylarında genelde toplanmaya başlar. Genelde Sivas’ın havası, iklimi, kış aylarında havalar soğumaya başlayınca tezgahta yerini bulur. Bu ürünü bekleyen ve talep eden müşterimiz bir hayli fazla. Müşterilerimizde genel olarak böbrek rahatsızlığı için kullanır. Böbrek rahatsızlığının yanı sıra kolesterol ve cilt bakımı için kullanan müşterilerimiz var. Kolesterolü düşürür, kadın hastalıklarına fayda verir. Vücutta detoks etkisinin olabilmesi için belli bir süre kullanılması gerekir’’ dedi.

Screenshot_15

BİR HAFTADA 300 KİLO SATTI

Özfidancı, bir haftada yaklaşık 300 kilo sattığını belirterek, “Bu meyve halinde ve nektar halinde de satılır. Müşterilerimizde bası kesim hazır oldun diye hazır halde gilaburu suyunu alır. Bazıları da ben kendim yapmak istiyorum taze doğal olsun diye meyvesini alır. Meyvesi salkım halinde blendere atar. Suyunu süzüp yarım su bardağına gilaburu suyu yarsına da su ilave ederek içebilir. Fiyatı kilosu 15 liradır. Bu sezon bazı ürünlerin çıkmadığı için bir haftanın içerisinde 200-300 kilo satmışımdır. İyi satışı olan bir ürün’’ diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Bursa'da skandal görüntü! Ana yol hayvan pisliğiyle kaplandıBursa'da skandal görüntü! Ana yol hayvan pisliğiyle kaplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.