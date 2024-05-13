KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Bir hevesle başladı, kendi atölyesini kurdu! Hiç boş durmuyor, ev ekonomisine destek oluyor

    Bir hevesle başladı, kendi atölyesini kurdu! Hiç boş durmuyor, ev ekonomisine destek oluyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.05.2024 11:47
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bayburt'ta yaşayan ve zamanla kendi dikiş, nakış, piko atölyesini açan Güngör Köse bir hevesle başladığı işinde 19 yılı geride bıraktı.

    19 yıl önce kadınların ekonomide çok az söz sahibi olduğunu vurgulayan Köse, bugünlerde çalışan, kendi ayakları üzerinde duran ve ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadınları görünce gururlandığını, mutlu olduğunu söyledi. Şimdilerde 30 yaşında olan oğlu Yusuf Köse'nin küçükken "anne çalışmak ayıp değil, yapabilirsin, sen başarırsın" demesi üzerine ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hevesle giriştiği işinde 20 yıla adım adım yaklaşan Köse, "Allah ömür verdikçe işime devam edeceğim, işimi seviyorum bir gün atölyeye gelmediğimde boşluğa düşmüş gibi hissediyorum, 19 yıldır çalışan bir kadın olarak çalışmamak bana göre değil" dedi.

    Yorgan sırıma, dikiş, nakış, terzilik gibi işlerin yanı sıra son zamanlarda da takı, incik, boncuk işine merak saldığını kaydeden Köse, çalışmayı sevdiğini, boş vakitlerini de takı yaparak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

    EV EKONOMİSİNE DESTEK OLUYOR

    Çalışarak, ayakları üzerinde durarak iş yerini kendi imkanlarıyla kurduğunu bildiren Köse, "İş yerimi kendi elimle kurdum, ayaklarım üzerine durarak, kendim çalışarak başardım. 3 çocuk büyüttüm ve çocuklarım bana engel olmadılar. Ev ekonomisine destek olmak amacıyla başladım ve işime devam ediyorum. Burada dikiş dikiyorum, yorgan sırıyorum, evlenecek olan kızlarımızın çeyizlerini yapıyorum aklınıza gelebilecek bütün terzilik işlerini yapabiliyorum ve akşamları da eve gidince hiç boş durmuyorum. Ev ekonomisine yine katkıda bulunmak için takı yapıyorum, bir nevi çocuklarıma destek veriyorum" diyerek konuştu.

    AW202717_01

    "SIFIRDAN BAŞLADIM, BU NOKTAYA KADAR GELEBİLDİM"

    İşe başlamadan önce iş hayatını merak ettiğini, sonrasında ise bir hevesle işe başladığını ve büyük oğlunun da yıllar önce kendisine verdiği destekle bugünlere geldiğini söyleyen Köse, "Ben bu işe başlarken çok merak içinde, severek başladım. Çalışmak istiyordum, büyük oğlum bana destek verdi anneciğim çalış, çalışmanın ayıbı olmaz dedi ve ben çalışmaya başladım. Sıfırdan başladım, bu noktaya kadar geldim. 3 çocuk yetiştirirken çocuklarımın bütün her şeyini karşılamak zorunda kaldım, tabii eşim de destek oldu birlikte yaptık" şeklinde konuştu.

    AW202717_02

    "BÜTÜN KADINLARA SESLENMEK İSTİYORUM AYAKLARINIZ ÜZERİNDE DURUN, ÇALIŞIN"

    Hemcinslerine, "çalışın, ayaklarınız üstünde durun, ekonomik özgürlüğünüzü elinize alın" diyerek seslenen Köse, "Kadınlar imkan bulamıyor çalışamıyorlarsa hiç yoktan yine evde oturup takı yapsınlar, paralarını kazansınlar. Bütün kadınlara söyleyeceğim bir şey var, ayaklarınızın üzerine durun, çalışın. Dediğim gibi hiçbir şey yapmıyorsanız bile evde oturup en azından takı yapın, üretin. Kadınlar evde oturmasınlar, ekonomik özgürlüğünü kazansınlar" ifadelerini kullandı. (İHA)

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu yaygın hataya dikkat! Gözlerde kalıcı hasar bırakabilirBu yaygın hataya dikkat! Gözlerde kalıcı hasar bırakabilir
    Sıfırdan başladı, atölyesini kurdu! 70 kişiyi istihdam ediyorSıfırdan başladı, atölyesini kurdu! 70 kişiyi istihdam ediyor
    Ağızda çıkan aftlar için 3 tavsiye! Bir daha çıkmayacakAğızda çıkan aftlar için 3 tavsiye! Bir daha çıkmayacak
    Anahtar Kelimeler:
    meslek ayak ilik ayaklar
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

    Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

    Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.