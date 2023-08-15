HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir il eve hapsoldu! Kentin en işlek caddeleri bomboş kaldı: Gözler canlı belirtisi aradı ama in cin top oynuyor

Bir il eve hapsoldu! Kentin en işlek caddeleri bomboş kaldı: Gözler canlı belirtisi aradı ama in cin top oynuyor

15.08.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normalde iğne atılsa yere düşmeyecek caddelerde in cin top oynuyor, kentin birçok noktası hayalet şehre dönüştü; aşırı sıcakların geri dönüşünden nasibini en çok alan illerimizden biri de Mersin oldu. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı kentte bomboş sokaklardan sık rastlanmayacak görüntüler geldi.

Bir il eve hapsoldu! Kentin en işlek caddeleri bomboş kaldı: Gözler canlı belirtisi aradı ama in cin top oynuyor

Dünyayla birlikte Türkiye de tarihinin en sıcak günlerinden bazılarını yaşıyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında Mersin de termometrelerin rekor sıcaklıkları gösterdiği illerden. Kentin en işlek, tıklım tıklım caddeleri boş kaldı. Sahilde insan görmek de mümkün olmadı. Sıcak hava Mersin'i eve hapsetti.

AW008877_04

SICAKLAR FENA BUNALTTI

Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye’de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 4 ile 10 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle dünden itibaren etkili olan ve yılın en sıcak dönemlerinin yaşandığı günlerde, vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor.

AW008877_05

İstanbul, Ankara, İzmir... Bu günlere dikkat! "Dışarı çıkmayın" İstanbul, Ankara, İzmir... Bu günlere dikkat! "Dışarı çıkmayın"

HAYALET KENTE DÖNDÜ

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Mersin'de de vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı. Normal günlerde tıklım tıklım olan caddelerde çok az sayıda insan görünürken, bazı bölgeler 'hayalet kent' gibi oldu.

AW008877_02

SAHİLLERDE İN CİN TOP OYNUYOR

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahiller ise tamamen boşaldı. Hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkarken, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da kapalı banklarda ya da ağaçların gölgelerinin altında dinlendi.

AW008877_07

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Yetkililer, bugünlerde özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkanların da dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

AW008877_01

AW008877_06

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu resmen açıkladı! "İstanbul Türkiye ile, ben de İstanbul ile mühürlüyüm"

İmamoğlu resmen açıkladı! "İstanbul Türkiye ile, ben de İstanbul ile mühürlüyüm"

 Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

 Ankara'daki camide çekilen o fotoğraflarla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar...

Ankara'daki camide çekilen o fotoğraflarla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındılar...

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muhteşem anları böyle görüntüledi! Sosyal medyada binlerce beğeni aldıMuhteşem anları böyle görüntüledi! Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Kaza sonrası ortalık karıştı! Araçtan inen 3 kadın önüne gelene saldırdıKaza sonrası ortalık karıştı! Araçtan inen 3 kadın önüne gelene saldırdı
Tanju Özcan’dan İmamoğlu’nun açıklamalarına tepki: Bir tek ben mi anlamıyorum?Tanju Özcan’dan İmamoğlu’nun açıklamalarına tepki: Bir tek ben mi anlamıyorum?
Anahtar Kelimeler:
Mersin sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.