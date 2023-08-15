Bir il eve hapsoldu! Kentin en işlek caddeleri bomboş kaldı: Gözler canlı belirtisi aradı ama in cin top oynuyor

Dünyayla birlikte Türkiye de tarihinin en sıcak günlerinden bazılarını yaşıyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında Mersin de termometrelerin rekor sıcaklıkları gösterdiği illerden. Kentin en işlek, tıklım tıklım caddeleri boş kaldı. Sahilde insan görmek de mümkün olmadı. Sıcak hava Mersin'i eve hapsetti.

SICAKLAR FENA BUNALTTI

Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye’de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 4 ile 10 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle dünden itibaren etkili olan ve yılın en sıcak dönemlerinin yaşandığı günlerde, vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor.

HAYALET KENTE DÖNDÜ

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Mersin'de de vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı. Normal günlerde tıklım tıklım olan caddelerde çok az sayıda insan görünürken, bazı bölgeler 'hayalet kent' gibi oldu.

SAHİLLERDE İN CİN TOP OYNUYOR

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahiller ise tamamen boşaldı. Hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkarken, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da kapalı banklarda ya da ağaçların gölgelerinin altında dinlendi.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Yetkililer, bugünlerde özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkanların da dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

(İHA)

