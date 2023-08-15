İstanbul, Ankara, İzmir için yeni uyarı: Bu günlere dikkat! 'Dışarı çıkmayın'

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği, sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara'da ise önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var" dedi.

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"HAFTA SONUNA DEK DEVAM EDECEK"

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdu yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili olacak." dedi.

Çelik, Türkiye genelinde yağış beklenmediğini ancak bugün Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde, perşembe günü itibarıyla da sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişi görülebileceğini söyledi.

"ANKARA'DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 39-40 DERECELİK SICAKLIK BEKLENTİMİZ VAR"

Sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret eden Çelik, "Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir'de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara'da ise önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var." diye konuştu.

Çelik, Akdeniz kıyılarında biraz da olsa serinlemenin yaşandığını, sıcaklıkların Batı Akdeniz'de 32-34 derece, Doğu Akdeniz'de 34-36 derece olduğunu belirterek, "Ege kıyılarında sıcaklık 30-32, Marmara mevsim normalleri civarında 29-32 derece arasında sıcaklıklar var. Karadeniz'de genellikle 30-34 derece arasında sıcaklıklar var." dedi.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekstrem sıcaklıkların olabileceğine dikkati çeken Çelik, Ankara'da ilçelere göre değişen sıcaklıkların bugün 40 derecenin üzerine çıkacağını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini bildiren Çelik, "Kuzey, kuzey doğu yönlerinden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Rüzgarın fırtına düzeyine erişmesini beklemiyoruz ancak fırtınaya yakın 40-70 kilometre saatlik rüzgar var." dedi.

Deprem bölgesinde de yağışın öngörülmediğini dile getiren Çelik, bölgenin tamamında sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olacağını belirtti.

Cengiz Çelik, vatandaşlara saat 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu, dışarıya çıkanlara şapka ve şemsiye kullanmalarını tavsiye etti.

PROF. DR. ŞEN: SAĞLIĞINIZ İÇİN DIŞARI ÇIKMAYIN

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları belirtti:

Bugün ülkede önemli bir yağış yok. Marmara ve Batı Karadenizde Kuzey doğulu rüzgar kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ortalamanın 7-8 derece üzerinde olacak.

İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu, batısı, Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava dalgası pazar gününe kadar devam edecek. Basra üzerinden gelen bu sıcaklar kuru havayı da beraber getirdi. Nem düşük, sıcaklık aşırı yüksek. Orman yangınlarına dikkat.

Sağlığınız açısından dışarı çıkmayın.

İL İL AÇIKLADI

Bugün İstanbul bulutlu 30, Ankara aşırı sıcak 40, Erzurum 33, Antalya 34, İzmir 32 C. Adana 38, Urfa 44.

En uzun sıcak hava dalgası devam ediyor. Peş peşe günlerde sıcak havaya maruz kalınması ciddi sağlık sorunlarını oluşturur. Bu bölgelerde yaşayanlar bu durumu ciddiye alsınlar."

BAŞKENTTE 39 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR BUNALTIYOR

Hava sıcaklığının dün 39 dereceye ulaştığı Ankara'da, kent sakinleri gölgelik alanları tercih etti. Şehir merkezindeki parklarda dinlenenler, buralardaki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle yollarda sakinlik gözlendi.

Meydanlarda bulunan yerden püskürtmeli su düzeneğiyle keyifli anlar yaşayan çocuklar, süs havuzlarına girerek serinledi.

