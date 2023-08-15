Ülke şokta! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi... Cansız bedeni bulununca Türk sevgilisi tutuklandı

İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde bulunan Silandro kasabasında bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Celine Frei Matzohl’un eve gelmemesi üzerine endişelenen ve kızına bir türlü ulaşamayan anne polise haber verdi. Daha öncesinde eski sevgilisinin kendisini tehdit ettiği ve şiddet uygulandığına dair olarak polislere ihbarda bulunan Matzohl’un cansız bedeni şikayetçi olduğu Ö.Ç isimli eski erkek arkadaşının evinde bulundu. Aslen Türk olan 28 yaşındaki Ö.Ç cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklandı.

KAPIYI AÇMADI

Polis ekiplerinin evine baskın yaptığı sırada Ö.Ç kapıyı açmadı. Kırılan kapıdan içeri giren polis ekipleri yaptıkları incelemede eski sevgilinin evinde Matzohl’un boğazında bıçak yaralarıyla cansız bedeni bulundu. Rainews’i haberine göre, Avusturya sınırı yakınlarında Resia'da kaçmak isterken Ö.Ç yakalandı. Polisin Ö.Ç’yi durdurmak için aracının lastiklerine ateş ettiği ifade edildi.

“ŞOK İÇİNDEYİZ”

ANSA'ya konuşan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, 'Şok içindeyiz, olanlara hâlâ inanamıyoruz. Hatırladığım kadarıyla son 50 yılda hiç cinayet işlenmemişti. Aileye başsağlığı diliyoruz” dedi.