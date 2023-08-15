Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Ülke şokta! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi... Cansız bedeni bulununca Türk sevgilisi tutuklandı

    Ülke şokta! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi... Cansız bedeni bulununca Türk sevgilisi tutuklandı

    15.08.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İtalya'nın Güney Tirol ilinde bulunan Silandro kasabası yaşanan bir cinayetle sarsıldı. Son 50 yıldır hiçbir cinayetin işlenmediği yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Silandro kasabasında 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl isimli genç kızın cansız bedeni bulundu. Genç kızın eski erkek arkadaşı Ö.Ç’nin cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

    İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde bulunan Silandro kasabasında bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Celine Frei Matzohl’un eve gelmemesi üzerine endişelenen ve kızına bir türlü ulaşamayan anne polise haber verdi. Daha öncesinde eski sevgilisinin kendisini tehdit ettiği ve şiddet uygulandığına dair olarak polislere ihbarda bulunan Matzohl’un cansız bedeni şikayetçi olduğu Ö.Ç isimli eski erkek arkadaşının evinde bulundu. Aslen Türk olan 28 yaşındaki Ö.Ç cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklandı.

    KAPIYI AÇMADI

    1

    Polis ekiplerinin evine baskın yaptığı sırada Ö.Ç kapıyı açmadı. Kırılan kapıdan içeri giren polis ekipleri yaptıkları incelemede eski sevgilinin evinde Matzohl’un boğazında bıçak yaralarıyla cansız bedeni bulundu. Rainews’i haberine göre, Avusturya sınırı yakınlarında Resia'da kaçmak isterken Ö.Ç yakalandı. Polisin Ö.Ç’yi durdurmak için aracının lastiklerine ateş ettiği ifade edildi.

    “ŞOK İÇİNDEYİZ”

    2

    ANSA'ya konuşan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, 'Şok içindeyiz, olanlara hâlâ inanamıyoruz. Hatırladığım kadarıyla son 50 yılda hiç cinayet işlenmemişti. Aileye başsağlığı diliyoruz” dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

    Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

     Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

    Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

     Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

    Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

     “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

    “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

     On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka...

    On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka...

     Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

    Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

     Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

    Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

     Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

    Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

     Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

    Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

     Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

    Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

     Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

    Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

     Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

    Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

     Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Süper minisi gelinliğe benzetildi! Dantel ve kuyruk detayı...Süper minisi gelinliğe benzetildi! Dantel ve kuyruk detayı...
    Eski günlerine geri döndü! Vuruşuyla resmen büyülediEski günlerine geri döndü! Vuruşuyla resmen büyüledi
    Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...
    Anahtar Kelimeler:
    cinayet İtalya

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

    Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

    Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

    Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Günün Videosu

    Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
    Günlerdir parkta yaşıyorlar! Ev sahibi kirayı 5 katına çıkardı: "Sahip çıkan kimsemiz yok"
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.