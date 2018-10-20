AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Değerli bir gazeteci, sadece Suudi Arabistan için değil, dünyadaki insanlar ve mazlumlar için çok daha fazla katkı verebilecek bir insanın bu şekilde katledilmiş olması çok üzücü." dedi.

Usta, partisinin Konya'da bir otelde düzenlenen eğitim toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluk binasında "arbede" sonucu öldürülmesine ilişkin soru üzerine Usta, Kaşıkçı'nın dünya kamuoyunda tanınan bir gazeteci olduğunu belirtti.

Usta, 2 Ekim'den itibaren Kaşıkçı'nın hayatından endişe edilmeye başlandığını vurgulayarak, "Süreç ilerledikçe de kendisinin yaşamadığı noktasında kanaat kesinleşmiş gibiydi. Türk yetkililerin, savcılık, adli ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturma sonucunda zaten birtakım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. Ancak iş ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklamayı yaptılar. Her şey ortaya çıktı. Bütün delilleriyle yakında açıklanacak. Üzücü ve olmaması gereken bir olay. Bir insanın kimliği, dini, dili, ırkı ne olursa olsun oraya bir iş için girenin, katledilerek oradan çıkmıyor olması çok üzücü bir şey. 2018 yılında dünyanın gözünün önünde böyle bir şeyin yapılıyor olması aslında hala uluslararası alanda güvenlik boyutunda ne derecede tehditlerin yaşandığını görüyoruz. Burada Suudi yetkililerin tek başına yaptıkları inandırıcı gelmiyor. Bu noktada açıklamalar gelecektir ama üzücü bir olay. Keşke olmasaydı. Değerli bir gazeteci, sadece Suudi Arabistan için değil, dünyadaki insanlar ve mazlumlar için çok daha fazla katkı verebilecek bir insanın bu şekilde katledilmiş olması çok üzücü. Evlilikle ilgili bir belge almaya giren bir insana komplo kurulmuş gibi görünüyor. İnşallah bu son olur." diye konuştu.