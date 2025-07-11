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Bir mektupla hayatı değişti! Milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu kırılma noktasını unutmadı: Fatma Şahin’i ziyaret etti...

2025 yılında Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek 200 ve 400 metre görme engelliler kategorisinde birinci olan milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu, başarılarının arkasındaki kırılma noktasını unutmadı. Yıllar önce maddi imkansızlıklar nedeniyle sporu bırakma noktasına gelen Çırakoğlu’nun hayatı, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e yazdığı bir mektupla köklü şekilde değişti.

Bir mektupla hayatı değişti! Milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu kırılma noktasını unutmadı: Fatma Şahin’i ziyaret etti...

Maddi imkansızlıklar nedeniyle sporu bırakmanın eşiğine gelen milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu, yaşadığı zorlukları bir mektupla dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e iletti. Genç sporcunun azmi ve çabası karşılıksız kalmadı. Fatma Şahin, mektuba kayıtsız kalmayarak Çırakoğlu'na destek verdi.

Bir mektupla hayatı değişti! Milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu kırılma noktasını unutmadı: Fatma Şahin’i ziyaret etti... 1

Bu destek, sadece bir sporcunun kariyerini değil, aynı zamanda bir umut hikayesini de yeniden yazdı. Destek sonrası antrenmanlarına yeniden yoğunlaşan ve hedeflerine odaklanan Sevda Kılınç Çırakoğlu, kısa sürede ulusal ve uluslararası yarışmalarda dikkat çeken başarılar elde etti. Kendi ifadesiyle "bir mektupla hayatı değişen" Çırakoğlu, şimdi hem Türkiye'yi temsil ediyor hem de genç sporculara ilham kaynağı oluyor.

"ÜLKEMİ, BAYRAĞIMI ULUSLARARASI ARENADA DALGALANDIRDIM"

Başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatan Sevda Kılınç Çırakoğlu, ziyarette duygularını şu sözlerle dile getirerek, "Biraz korkudan, biraz sevgiden. Ailenin hızla el uzatan, yürekten destek veren gücüyle yola çıktım. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin sadece binalar, yollar, hizmetler yapmadı, engellilere umut, kadınlara güç verdi. Yanımda Bakan Hanım, arkamda ise koca bir şehir vardı. Önümde bir atletizm pisti uzanıyordu. Ben de çıktım, koştum. Ülkemi, bayrağımı uluslararası arenada dalgalandırdım" dedi.

Bir mektupla hayatı değişti! Milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu kırılma noktasını unutmadı: Fatma Şahin’i ziyaret etti... 2

"ASIL BAŞARIYI KENDİ SESİMİ KEŞFETTİĞİMDE YAŞADIM"

Başarılarının sadece madalyalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Kılınç, "Asıl başarıyı kendi sesimi keşfettiğimde yaşadım. Engelin yalnızca görmemek olmadığını, asıl engelin umutsuzluk, inançsızlık ve yalnızlık olduğunu anladım. Başkanım geldiğinde sanki kızımın ya da kendi iç sesimin ‘Sevda, sen yaparsın' dediğini duydum. O an tarifsiz duygular yaşadım. Sadece bir sporcu değil, aynı zamanda bir anne, bir eğitimci, çocuklara ve gençlere ilham olan bir rol model oldum. Eşimle birlikte çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bir mektupla hayatı değişti! Milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu kırılma noktasını unutmadı: Fatma Şahin’i ziyaret etti... 3

"BELKİ DE O MEKTUBU YAZMASAYDIM, BUGÜNLERİ GÖREMEYECEKTİM"

Kılınç, hayatındaki dönüm noktasının Fatma Şahin'e yazdığı bir mektup olduğunu ifade ederek, "Belki de o mektubu yazmasaydım, bugünleri göremeyecektim. Ama şimdi kendi paramı kazanıyor, kendi hayatımı yaşıyorum. Eşimle hayatı paylaşarak ilerliyorum. En büyük hayalim, bir gün ben de bir Fatma Şahin olmak. Nasıl ki siz benim elimden tuttuysanız, ben de bir gün bir başkasının elinden tutacağım. Bu benim boynumun borcu" diye konuştu.

Bir mektupla hayatı değişti! Milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu kırılma noktasını unutmadı: Fatma Şahin’i ziyaret etti... 4

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şampiyon Atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu ve tüm engelli sporculara desteklerini sürdüreceğini söyledi.

Bir mektupla hayatı değişti! Milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu kırılma noktasını unutmadı: Fatma Şahin’i ziyaret etti... 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Şahin atletizm milli sporcu
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