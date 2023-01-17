Bir milyondan fazla kişi izledi! Sivaslı çoban okuduğu türküyle sosyal medyayı salladı

Sivas’a yaklaşık 180 kilometre mesafede bulunan Sivas’ın Gürün ilçesi Güneş köyünde çobanlık yapan Tarık Kara (35) sosyal medyada paylaştığı videolarıyla gündem oldu. Kırsalda çobanlık yaparken okuduğu içli türkülerin görüntüleri sosyal medyada 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. İzleyenler tarafından beğenilen türküler binlerce yorum aldı. Sivaslı çoban hızla yayılan videolarıyla kısa sürede binlerce kişinin sevgisini kazanmayı başardı.

"RABBİM BÖYLE BİR YETENEK VERMİŞ"

Karşılaştığı ilgi ve sevginin kendisini mutlu ettiğini belirten Kara, ata mesleği olan çobanlıktan vazgeçmeyeceğini ama desteklenirse müzik dünyasına da girebileceğini söyledi. Kara, “Ben 35 yaşındayım. Hayatımı çobanlık yaparak idame ettiriyorum. Çobanlık bizim atadan, dededen gelen mesleğimiz. Türkü söylemeyi ve şarkı söylemeyi seviyorum. Rabbim böyle bir yetenek vermiş, bunu değerlendirmek isterim. Sesimin milyonlara ulaşması beni çok mutlu etti. Beğenip takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel düşünceler ve yorumlar yazıyorlar ki beni çok mutlu ediyorlar. Bu güzel yorumları görünce daha güzel türküler söylemek istiyorum. Dilim döndüğü kadar türkü söylemeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

(İHA)

