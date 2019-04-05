Bir milyondan fazla kişi YouTube'da canlı yayınlanan doğuma tanık oldu

Bir milyondan fazla kişinin izlediği doğum videosu ülkesinde oldukça popüler olan Sarah Stevenson'a ait.

Kasılma ve doğum anlarını canlı yayınlayan 26 yaşındaki kadın milyonlarca abonesi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Bebeğini normal doğumla dünyaya getiren Sarah'ın doğum süreci 30 saat sürdü. Genç kadın 30 saat süren sancı sürecinin sonunda ise soluğu hastanede aldı ve bebeğini epidural yöntemle dünyaya getirdi. Tabii bu anlar da kayda alınıyordu.

Fox adı verilen bebeğin emzirme ve büyüdüğü anlar da ara ara YouTube'da yayınlanacak.



