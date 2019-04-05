KADIN

Bir milyondan fazla kişi YouTube'da canlı yayınlanan doğuma tanık oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 05.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

Avustralya'da yaşam koçluğu ve fitness eğitmenliği yapan Sarah Stevenson'un milyonlarca hayranı var. Hamile olduğunu öğrendikten sonra takipçilerine doğum anlarını YouTube hesabında yayınlayağını söyleyen kadın dediğini yaptı. Ve duygusal doğum videosu 1,3 milyon kişi tarafından izlendi.

Bir milyondan fazla kişi YouTube'da canlı yayınlanan doğuma tanık oldu

Bir milyondan fazla kişinin izlediği doğum videosu ülkesinde oldukça popüler olan Sarah Stevenson'a ait.

6

Kasılma ve doğum anlarını canlı yayınlayan 26 yaşındaki kadın milyonlarca abonesi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

2

Bebeğini normal doğumla dünyaya getiren Sarah'ın doğum süreci 30 saat sürdü. Genç kadın 30 saat süren sancı sürecinin sonunda ise soluğu hastanede aldı ve bebeğini epidural yöntemle dünyaya getirdi. Tabii bu anlar da kayda alınıyordu.

4

Fox adı verilen bebeğin emzirme ve büyüdüğü anlar da ara ara YouTube'da yayınlanacak.

3

1


İşte Victoria’s Secret’ın son meleğiİşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Aykırı düşes yaptı yine yapacağını! Doğuma sayılı günler kala...Aykırı düşes yaptı yine yapacağını! Doğuma sayılı günler kala...
Ölen oğullarını böyle andılar!Ölen oğullarını böyle andılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sarah Stevenson YouTube doğum

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Onur Büyüktopçu’yu görenler şoke oldu! O dişler ne öyle?

Onur Büyüktopçu’yu görenler şoke oldu! O dişler ne öyle?

Defne Joy Foster'ın annesine kötü haber! Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti

Defne Joy Foster'ın annesine kötü haber! Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti

Dikkat çeken Atatürk mesajı: Bir ismi yok etmek için...

Dikkat çeken Atatürk mesajı: Bir ismi yok etmek için...

10 milyonluk kredi açıklaması: Bankacımı...

10 milyonluk kredi açıklaması: Bankacımı...

'Kızlar' buluşması

'Kızlar' buluşması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Anne yaptığı hareketle konuşuluyor! Bebeği ağlayacak diye...

Anne yaptığı hareketle konuşuluyor! Bebeği ağlayacak diye...

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni akım! Bebeklerinin cinsiyetleri öğrenmek için 'kafatası teorisi' kullanıyorlar

Bebeklerinin cinsiyetleri öğrenmek için 'kafatası teorisi' kullanıyorlar

Hayatımıza Meghan Markle ile girdi! Doula (doğum koçu) nedir?

Aykırı düşes yaptı yine yapacağını! Doğuma sayılı günler kala...

Sosyal medyanın yüreğine dokunan fotoğraf! Ölen oğullarını böyle andılar

Ölen oğullarını böyle andılar!

Baby Shower, cinsiyet partisi derken hamile kadınların son güzellik trendi şaşkına çeviriyor!

Şaşkına çeviren moda! Cinsiyet partisinden sonra...

Çocuğa bir yetişkinmiş gibi davranmak doğru mu?

Çocuğa bir yetişkinmiş gibi davranmak doğru mu?

Anneleri kamusal alanda emzirmeye teşvik etmek için 'dev meme' projesi!

Şehrin her yerine şişme göğüs yerleştiriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.