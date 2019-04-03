HABER

Bir oy farkla ilçenin ilk kadın muhtarı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Nimet Yollu, ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı seçildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Nimet Yollu, bir oy farkla ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı oldu.

İlçeye bağlı Esentepe köyünde muhtarlık seçimini kazanan Yollu, Kaman'ın tek kadın muhtarı olarak başarı elde etti.

Köyünü 5 yıl boyunca yönetecek bir çocuk annesi muhtar Nimet Yollu, seçimlerden galip ayrıldığı için mutlu olduğunu, ilçede ilk ve tek kadın muhtar olarak seçildiğini söyledi. 74 kişinin oy kullandığı sandıkta rakiplerinin 22 ve 23 oy kendisinin ise 24 oy aldığını belirten Yollu, şöyle konuştu:

"Köyüme hizmet etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. 2 yıl önce akrabalarım 'Sen neden aday olmuyorsun? Başarılı bir kadınsın. Sıfırdan gelip hayatını kurdun, köyün sorunlarını biliyorsun, bir kadın başarılı olabilir.' dediler. Onları dinleyip aday oldum. Amacım köyümde kadın dayanışmasını ortaya çıkarmaktı. Ancak köyümde yaşayan kadınlardan beklediğim desteği göremedim. Genelde tepkiyle karşılaştım. 'Kadından muhtar olmaz.' dediler. Ben de onlara 'Bu ülkede kadın başbakan, kadın hakim, kadın öğretmen, kadın doktor var ama niye kadın muhtar seçilmesine karşı çıkıyorsunuz?' dedim. En büyük desteği ailem verdi. Beni muhtar seçen köyümün halkına teşekkür ederim. Hayırlı olsun."

Gururlu olduğunu dile getiren Nimet Yollu, "Amacıma ulaştım. Kadın eli değen iş güzel olur. Kadın isterse başarır. Bundan sonra da ilçede yaşayan kadınların seçimlere girmesini umut ediyorum. Ben bir başlangıç oldum." dedi.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Bursa otizm için mavi ışık yaktıBursa otizm için mavi ışık yaktı
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından "Hatay" sempozyumuAtatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından "Hatay" sempozyumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kadın muhtar kaman köy muhtarı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ekipler alarma geçti! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

Alarma geçtiler! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.