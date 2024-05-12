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Anneler Günü'nü sosyal medyadan kutladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eşsiz hazineye sahip çıkmalıyız

12.05.2024 09:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Anneler Günü'nü sosyal medyadan kutladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eşsiz hazineye sahip çıkmalıyız

Bu yıl 12 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti.

"HAYATIMIZIN EN DEĞERLİ HAZİNELERİDİR"

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz.

Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır.

Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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anneler günü Recep Tayyip Erdoğan
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