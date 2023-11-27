Çok satanlarda birinci sırada! Su ve rüzgar geçirmez Adidas outdoor ayakkabının fiyatı düştü

Kış soğuklarında, yağmurda ve karda ayaklarınızı koruyacak rahat bir ayakkabı arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 925 TL indirime giren Adidas TERREX TRACEROCKER 2 GTX Outdoor Ayakkabı tam size göre! Su geçirmez ve nefes alabilir özellikleriyle her türlü hava koşulunda ayağınızı koruyacak bu ayakkabılar, dayanıklılığı ve üstün performansıyla sizi maceradan maceraya taşıyacak. Kalitesiyle öne çıkan ayakkabıyı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Adidas TERREX TRACEROCKER 2 GTX Outdoor Ayakkabı

Model, hafif yastıklaması ile her türlü zeminde alıştığınız koşu konforunu sunar. Su geçirmez ve nefes alabilen GORE-TEX membran, ıslak ve çamurlu patikalarda ayaklarını kuru tutar. Açık file üst yüzeyi ile nefes alabilen ayakkabı, Traxion kauçuk dış tabanı ile kaygan yüzeylerde rahatça yol almanı sağlar. Ayakkabının üst yüzeyi, en az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içerir. OrthoLite® yastıklama sistemi, konforlu ve destekleyici bir yürüyüş deneyimi sunar. Bu outdoor ayakkabı ile şehrin sokaklarının ötesine geçip ve güvenle en zorlu koşullarda bulunabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gore-Tex özellikli bir ayakkabı arıyordum, bu modeli tercih ettim. Konfor vb. açıdan ürün tam da beklediğim gibi."

"Yarım beden büyük almanızı öneririm. Çok rahat, harika."

Bu içerik 27 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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