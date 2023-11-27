HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çok satanlarda birinci sırada! Su ve rüzgar geçirmez Adidas outdoor ayakkabının fiyatı düştü

Çok satanlarda birinci sırada! Su ve rüzgar geçirmez Adidas outdoor ayakkabının fiyatı düştü

27.11.2023 12:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her adımda maksimum kavrama ve rahatlık sunan, su ve rüzgar geçirmeyen özellikleriyle öne çıkan bir çift ayakkabı herkeste olmalı! Özellikle kış günlerinde sizi konforla sarıp sarmalayacak bir ayakkabı satın almayı planlıyorsanız bu önerimize mutlaka kulak vermelisiniz! Adidas TERREX TRACEROCKER 2 GTX Outdoor Ayakkabı kısa süreliğine 925 TL indirimle satışta, bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

Çok satanlarda birinci sırada! Su ve rüzgar geçirmez Adidas outdoor ayakkabının fiyatı düştü

Kış soğuklarında, yağmurda ve karda ayaklarınızı koruyacak rahat bir ayakkabı arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 925 TL indirime giren Adidas TERREX TRACEROCKER 2 GTX Outdoor Ayakkabı tam size göre! Su geçirmez ve nefes alabilir özellikleriyle her türlü hava koşulunda ayağınızı koruyacak bu ayakkabılar, dayanıklılığı ve üstün performansıyla sizi maceradan maceraya taşıyacak. Kalitesiyle öne çıkan ayakkabıyı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Adidas TERREX TRACEROCKER 2 GTX Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-11-27T114311.054

Model, hafif yastıklaması ile her türlü zeminde alıştığınız koşu konforunu sunar. Su geçirmez ve nefes alabilen GORE-TEX membran, ıslak ve çamurlu patikalarda ayaklarını kuru tutar. Açık file üst yüzeyi ile nefes alabilen ayakkabı, Traxion kauçuk dış tabanı ile kaygan yüzeylerde rahatça yol almanı sağlar. Ayakkabının üst yüzeyi, en az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içerir. OrthoLite® yastıklama sistemi, konforlu ve destekleyici bir yürüyüş deneyimi sunar. Bu outdoor ayakkabı ile şehrin sokaklarının ötesine geçip ve güvenle en zorlu koşullarda bulunabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gore-Tex özellikli bir ayakkabı arıyordum, bu modeli tercih ettim. Konfor vb. açıdan ürün tam da beklediğim gibi."

  • "Yarım beden büyük almanızı öneririm. Çok rahat, harika."
Ürünü İncele

Bu içerik 27 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

Azıcık yağ ile sağlık ve lezzet dolu yemekler hazırlamanızı sağlayacak!

 Gülümseten Kasım Fırsatları'nın bitmesine son 3 gün! Binlerce üründe dev fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın bitmesine son 3 gün! Binlerce üründe dev fırsat

 Kolay ve etkili tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi

Kolay ve etkili tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi

 Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

 Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
adidas terrex adidas terrex bot adidas terrex erkek
İş birliği İçerikleri
Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Tümünü Gör
Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Ömür boyu garantili...

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Patili dostunuzun yüzünü güldürecek mamalarda indirim

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Oyun deneyiminizi canlı grafiklerle taçlandırın? İşte 2023'ün en iyi ekran kartları

Oyun deneyiminizi canlı grafiklerle taçlandırın? İşte 2023'ün en iyi ekran kartları

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Tümünü Gör
Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Seyahatte, kampta, plajda yiyecek ve içecekleriniz soğuk ve taze kalsın!

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli burada

Çok satanlarda zirvede! Levis'ın en ikonik modeli burada

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Braun ve Philips'in çok satan modellerinde indirim devam ediyor

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Uzun pil ömrü, kesintisiz müzik keyfi! Beats Fit Pro'da fırsat

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor

Armani, Dior ve dahası! Parfümlerde 1500 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Hakiki deri, ultra konforlu! Camper ayakkabının fiyatı düştü

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Tıraş makinesi, düzleştirici... Babyliss'te %50'ye varan indirim

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Aracınızı kışa hazırlayın! İndirimli fiyatları yüzünüzü güldürecek

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Hızlı ve etkili bir diş temizliği sunan Oral-B iO - 7 Şarjlı Diş Fırçası'nın fiyatı düştü

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Kış kombinlerinizin yıldızı olacak! CAT botlar indirime girdi

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kar yolları kapadı! Bulgaristan ve Romanya'ya gitmek isteyen TIR'lar uzun kuyruklar oluşturdu

Kar yolları kapadı! Kuyruk 20 km'yi buldu

İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize kür! Fazla kilolarından şikayetçi olanları iğne ipliğe çevirecek

Fazla kilolarından şikayetçi olanları iğne ipliğe çevirecek

İstanbul'da korkunç olay! El frenini çekmeyi unuttu, aracının altında kalarak hayatını kaybetti

El frenini çekmeyi unuttu, aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa'da 'yasak aşk' iddiası! Pencereden boşluğa itti, başında bıçakla bekledi: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Zonguldak ve İskenderun'da okullar bugün tatil mi? Valilikler peş peşe duyurdu ( 27 Kasım Pazartesi)

Zonguldak ve İskenderun'da eğitime 1 gün ara verildi!

Yolun karşısına geçmeye çalışan çiftin acı sonu! Olay yerinde hayatını kaybetti

Talihsiz kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çiftten acı haber

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.