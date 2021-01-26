Bir şehir efsanesinin sonu: Parayla saadet oluyormuş!

ABD'li ekonomist Richard Easterlin, 1974'te yaptığı bir çalışmada daha yüksek kişi başına düşen milli gelirin daha yüksek mutluluk getirmediğini ortaya koydu ve günümüze kadar süren büyük bir tartışmayı tetikledi. Ancak yapılan son çalışmalar bunun doğru olmadığını gösteriyor.

GELİR YÜKSELDİKÇE STRES VE OLUMSUZ DUYGULAR AZALIYOR

2010'da psikolog Daniel Kahneman ve iktisatçı Angus Deaton (ikisi de ekonomi alanında Nobel Ödülü'nü kazandı) ABD’de yapılan Gallup anketlerini inceledi. Sonuçlarda toplam hane halkı geliri 75 bin dolar (günümüzün 90 bin doları) ve üstünde olan Amerikalıların ruhsal durumlarının ortalama gelire sahip olanlardan daha iyi olduğu görüldü. Buna göre gelirdeki artış, kişilerin stres, endişe, üzüntü ve depresyon gibi olumsuz ruh hali durumunu da kademeli olarak azaltıyor.

Kahneman ve Deaton bu araştırmayı yaparken Harvard Üniversitesi’nde psikoloji doktorası yapan Matthew Killingsworth, kullanıcılara rastgele aralıklarla aktivitelerini ve duygularını soran Track Your Happiness adlı bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi. 2010'da yayınlanan ilk bulgulardan biri ise düzenli olmayan gelirin mutsuzluk getirmesiydi.