Bir suç örgütü daha çökertildi! Balıkesir ve Bursa'da operasyon: 8 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonları ile organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Mahzen-31' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Hırsızlık', 'Silahla tehdit', 'Darp', 'Eziyet', 'Gasp', 'Hırsızlık' suçlarını örgütlü olarak işleyen 8 şüpheli, Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Yakalananların arasında suç örgütü elebaşı İsmail Yavuz da yer alırken; çok sayıda av tüfeği, uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen cep telefonuna el konuldu.

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri ve jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





