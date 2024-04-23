HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir suç örgütü daha çökertildi! Balıkesir ve Bursa'da operasyon: 8 gözaltı

Bir suç örgütü daha çökertildi! Balıkesir ve Bursa'da operasyon: 8 gözaltı

23.04.2024 09:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bir suç örgütü daha çökertildi! Balıkesir ve Bursa'da operasyon: 8 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonları ile organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Mahzen-31' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Hırsızlık', 'Silahla tehdit', 'Darp', 'Eziyet', 'Gasp', 'Hırsızlık' suçlarını örgütlü olarak işleyen 8 şüpheli, Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Yakalananların arasında suç örgütü elebaşı İsmail Yavuz da yer alırken; çok sayıda av tüfeği, uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen cep telefonuna el konuldu.

2

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri ve jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Tekin'den öğrencilerle Anıtkabir ziyaretiBakan Tekin'den öğrencilerle Anıtkabir ziyareti
Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyorCanlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor
AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bursa Ali Yerlikaya operasyon
En Çok Okunan Haberler
''Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış''

''Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış''

Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Ağır cezaları duyanı IBAN korkusu sardı! Herkes birbirini ihbar etmeye başladı

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’

AK Parti vekilleri uyardı: ‘Giyim kuşamdan, yemeden içmeye çok özenli olun’

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti

Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...

Çalıştığı lunaparkta kafasına oyuncak çarptı! Şoke eden detay...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.