Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldığını anlatan terörist, çocukların zayıflığından istifade edildiğini, uyuşturucuya alıştırıldığını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalışıldığını, buna rağmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, bu yolda infaz edilenler olduğunu bildiğini de söyledi.
G.C., Hakurk bölgesinde B.A. adlı bir teröristin çocuk yaştaki bir kıza tecavüz ettiğini gördüğünü de ekleyerek, zulmün insanlığın kaldıramayacağı bir noktaya ulaştığını anladığı için kaçtığını ve teslim olduğunu ifade etti. (DHA)
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