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Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

Terör Örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan G.C. isimli terörist, örgüte Avrupa’dan katılan 'Fırat' kod adlı bir teröristin Hakurk bölgesinde, çocuk yaştaki bir terörist ile yaşadığı iğrenç ilişkiye kendi gözleriyle şahit olduğunu ifade etti.

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldığını anlatan terörist, çocukların zayıflığından istifade edildiğini, uyuşturucuya alıştırıldığını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalışıldığını, buna rağmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, bu yolda infaz edilenler olduğunu bildiğini de söyledi.

KENDİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM

G.C., Hakurk bölgesinde B.A. adlı bir teröristin çocuk yaştaki bir kıza tecavüz ettiğini gördüğünü de ekleyerek, zulmün insanlığın kaldıramayacağı bir noktaya ulaştığını anladığı için kaçtığını ve teslim olduğunu ifade etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü PKK Hakurk terörist

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