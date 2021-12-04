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''Bir türlü olmuyor" demeyin! Bu yöntemlerle kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz

04.12.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yaparken en zorlu aşamanın eyeliner çekmek olduğu konusunda hemfikir miyiz? Bu adımda başarısız olduğumuzda bütün makyaj bozulabiliyor. Neyse ki çok pratik yöntemlerle bu zorluğu aşmak mümkün. Birbirinden farklı yöntemleri denemeye hazırsanız detaylara geçelim!

''Bir türlü olmuyor" demeyin! Bu yöntemlerle kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz

Eyeliner, kirpik diplerine uygulandığında bakışları belirginleştiren bir makyaj malzemesi. Güzel çekilmiş bir eyeliner görünümü herkesin vazgeçilmezi olsa da uygulaması biraz zorlayıcı. Eyelinerı kusursuz bir şekilde çekmek; el alışkanlığına, pratiğe ve doğru tekniğe dayanıyor. Ancak "Ne kadar denesem de olmuyor!" diyorsanız bazı ipuçlarını kullanarak kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. Kolayca eyeliner çekmenizi sağlayacak pratik tüyolara birlikte göz atalım!

KAŞIK YÖNTEMİ

Evet, evet! Doğru duydunuz. Yemek kaşığıyla mükemmel bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz.

  • Kaşığın düz olan sap kısmını eyeliner kuyruğu, kavisli kısmını göz kapağı için kullanabilirsiniz.

  • Kaşığın sap kısmını, gözünüzün bitiş kısmı olan dış köşesine çapraz bir şekilde yerleştirin ve bu çizgiyi takip ederek açılı bir çizgi çekin.

  • Ardından kaşığı ters çevirerek yuvarlak kısmını göz kapağınıza yerleştirin.

  • Dış köşeden göz kapağınıza doğru kaşığın kavisi boyunca bir çizgi daha çekin.

  • Son olarak iki çizgi arasında kalan boşluğu doldurun.

BANT YÖNTEMİ

Eyelinerın kuyruk çizgisini oluşturmak için banttan yararlanabilirsiniz.

  • Yaklaşık 2 cm uzunluğunda bir bant kesin.

  • Bant çok yapışkan olduğu için göz çevrenize zarar vermemesi adına elinizin üstüne bir kez yapıştırıp çekin.

  • Bandı gözünüzün dış köşesine açılı bir şekilde yapıştırın.

  • Bandı takip ederek açılı bir kuyruk çizgisi oluşturun.

  • Çizginin sonundan göz kapağınıza doğru çizgiyi uzatın.

  • İki çizgi arasında boşluk kalırsa doldurmayı unutmayın.

KART YÖNTEMİ

Kart kullanarak eyeliner çekmek için kredi kartı ya da kartvizit gibi sert yüzeyli bir cisimden yararlanın.

  • Kartı gözün dış köşesinden kaşın bitişine doğru eğimli bir şekilde hizalayın.

  • Kartın hizasında bir çizgi çekin.

  • Ardından bant işlemindeki adımları uygulayın.

İP YÖNTEMİ

Eyeliner çekmenin en kolay yöntemlerinden biri de ip kullanmak!

  • İpin bir ucunu işaret parmağınıza iki üç kat dolayın.

  • Diğer kısmını kullanmadığınız elinizdeki bir parmağı kullanarak gerdirin.

  • İpin orta kısmını, istediğiniz kuyruk uzunluğuna göre eyeliner ile boyayın.

  • İpi, kirpik bitişinden kaşınıza doğru tek hareketle yerleştirip çekin.

  • Üst çizgiyi oluşturmak için ipi tekrar boyayıp göz kapağına yerleştirip çekin.

  • Son olarak çizgilerin arasını doldurun.

İşte, eyeliner çekmek bu kadar kolay!

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