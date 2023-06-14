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Bir ülke bunu konuşuyor... "Açlık tarikatı" soruşturmasında derinleşiyor: Yeni cesetler bulundu!

14.06.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya, akıllara durgunluk veren bir olayla gündemde. Ülkede açlıktan ölmeleri halinde 'Hz. İsa ile tanışacakları' vaadiyle kandırılan tarikata dair devam eden soruşturma kapsamında ulaşılan ceset sayısı 303'e yükseldi. Öte yandan tarikatın lideri Paul Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Bir ülke bunu konuşuyor... "Açlık tarikatı" soruşturmasında derinleşiyor: Yeni cesetler bulundu!

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturmasındaki toplu mezar arama çalışmalarında bulunan ceset sayısının 303'e yükseldiği bildirildi.

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, basına yaptığı açıklamada, müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında yeni cesetlere ulaşıldığını açıkladı.

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Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 303'e yükseldiğini açıkladı.

Good News International Kilisesi Papazı Mackenzie'nin kilisesindeki insanlara aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Operasyonun başından bu yana tarikata yönelik 45 gözaltı yapılırken, 95 kişi de canlı olarak ormandan kurtarılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kenya tarikat

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