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  4. Bir ülke bunu konuşuyor! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu

Bir ülke bunu konuşuyor! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu

27.10.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Guanajuato kentindeki karayolunda inceleme yapmak için durdurulan bir kamyonda, 6 tane yanmış insan bedeni bulundu. Savcılığın da dahil olduğu olayda, cesetler kamyondan çıkarılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 23 Ekim'den bu yana olay öncesinde de 10 yanmış cesedin bulunduğu açıklandı.

Bir ülke bunu konuşuyor! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine kente bağlı La Magdalena semtindeki Valle de Santiago kara yolunda inceleme yapıldı.

İncelemede bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulan yetkililer, savcılık eşliğinde kamyondan cesetleri çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU İLK DEĞİL!

Öte yandan aynı bölgede 23 Ekim'den bu yana yapılan ihbarlarda 10 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Guanajuato kenti, Meksika'da cinayet sayısının en fazla olduğu yerlerden biri olarak geçiyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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