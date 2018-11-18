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Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 02:20 | Son Güncelleme

Adana'da imam nikahlı eşinin eski eşiyle görüştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek cinnet getiren kadın, bir yaşındaki bebeğini döverek öldürdü. Evden çıkarılan Aysel Y, bir gazetecinin "bebeği neden öldürdün? sorusuna "canım istedi" yanıtını verdi.

Bir yaşındaki bebeğini döverek öldüren anne: Canım istedi!

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde Aysel Y, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak ikinci evliğini yapan 6 çocuklu İlhami K. ile imam nikahı kıydı.

Kiraladıkları evde yaşamaya başlayan çiftin 2 çocuğu oldu. Bir süre sonra İlhami K'nin eve gelmemeye başlaması ve eski eşiyle görüşmesi üzerine çift sık sık sorunlar yaşamaya başladı.

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BİR YAŞINDAKİ BEBEĞİ DÖVMEYE BAŞLADI

Yine bir süredir eve gelmeyen İlhami K. nedeniyle cinnet getiren Aysel Y, bir yaşındaki kızı Emine'yi dövmeye başladı.

Bu sırada bebeğin sesinin kesildiğini fark eden Aysel Y, durumu imam nikahlı eşi İlhami K'ye haber verdi.

Eve gelen İlhami K, bebeğe bir süre suni teneffüs yaptıktan sonra durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri bir yaşındaki Emine'nin öldüğünü belirledi.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından bebek, Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri baba İlhami K. ile daha öncede basit yaralama suçundan aranması olan anne Aysel Y'yi gözaltına aldı.

"CANIM İSTEDİ"

Evden çıkarılan Aysel Y, bir gazetecinin "bebeği neden öldürdün? sorusuna "canım istedi" yanıtını verdi. (AA)

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