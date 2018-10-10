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Bir yılda 45 kilo verdi! Son haliyle ilham kaynağı oluyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

İnsanların kilo vermek istediği birçok farklı sebep var. Bazıları sağlık koşulları için bazıları ilişkisini iyileştirmek için kilo veriyor. Bu anne ise, sadece kızının yanında iyi durmak, ona sağlıklı bir anne olduğunu göstermek için 1 yılda 45 kilo verdi. Biz bu değişim hikayesine hayran kaldık ve sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

Bir yılda 45 kilo verdi! Son haliyle ilham kaynağı oluyor

BAŞKALARINA İLHAM VERECEK HİKAYELERİ PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN

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Birkaç fotoğraf Christine Carlos için büyük bir uyandırma çağrısı oldu. Bu fotoğrafaki ağırlığı 102 kilo olan Carlos sağlıklı yaşam yolculuğuna başladı.

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Christine kilo alma yolculuğuna ergenlik yıllarında başladı. Büyüdüğü ülkeden ayrılması genç kadında yemeğe düşkünlük, içe kapanık ve utangaç bir yaşam sergilemesine neden oldu.

2007 yılında hamile olan ve kilosuna birkaç kilo daha ekleyen genç kadın 2012 yılında artık hayattan zevk almamaya, kilolarından ötürü sanki herkesin onu izlediğini düşünerek sokağa çıkmamaya başlamış. ''Çocuğuma vakit ayıramıyor, onu da kendi hapis hayatıma hapsediyordum'' diyen Christine, ''çocuğum için hayatta kalmak istedim ve onun için iyi bir örnek oluşturmak istedim'' diye ekliyor.

İLK ADIM

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İlk başta, bazı sağlık dergilerini okuyarak, hedefine ulaşmasına yardımcı olabilecek yararlı bilgiler bulmaya çalışıyor. İşlenmiş ve kızarmış yiyecekleri sebzelerle değiştirip az miktarda karbonhidrat almaya ve günde bir litre su içmeye başlıyor. Kahvaltıda yulaf ezmesi ve yumurta, öğle yemeğinde salata, akşam yemeğinde ise balık ve sebze ağırlıklı beslenen Christine, haftada 45 dakika kardiyo yapmaya ve koşmaya başladı.

''ŞİMDİ SADECE MUTLU OLMAK İSTİYORUM''

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Christine ilk kez sonuçları görmeye başladığında bir bikini yarışmasına katıldı. Ve şöyle yazdı: “Kilo verdim, ve kendimi daha da itmek için yarışmaya katıldım. Diyetimi daha da zorlaştırıyor ve egzersiz rutinime yenilerini ekliyordum. Kilo vermeye başladığımda sadece zayıf olmak istiyordum. Bir süre sonra ise kaslı olmak. Şimdi ise sadece mutlu olmak istiyorum.''

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ZİHİNSEL VE DUYGUSAL OLARAK BÜYÜYORUZ

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Christine şimdi böyle görünüyor. Kilosu 56 ile 60 arasında değişiyor. Geçmişini paylaşarak, zor yolculuğunu göstererek ve düşüncelerini paylaşarak insanlara ilham veriyor. Christine, ''Motivasyon kendinizi nasıl hissettiğiniz değil. Motivasyon bir seçimdir. Her gün ne yapmak istediğimizi seçiyoruz ve hedefimize ulaşmamızı sağlayan ya da bize ulaşmamızı engelleyen tek kişi kendimiziz'' diyor.

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