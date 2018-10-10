Bir yılda 45 kilo verdi! Son haliyle ilham kaynağı oluyor

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Birkaç fotoğraf Christine Carlos için büyük bir uyandırma çağrısı oldu. Bu fotoğrafaki ağırlığı 102 kilo olan Carlos sağlıklı yaşam yolculuğuna başladı.

Christine kilo alma yolculuğuna ergenlik yıllarında başladı. Büyüdüğü ülkeden ayrılması genç kadında yemeğe düşkünlük, içe kapanık ve utangaç bir yaşam sergilemesine neden oldu.

2007 yılında hamile olan ve kilosuna birkaç kilo daha ekleyen genç kadın 2012 yılında artık hayattan zevk almamaya, kilolarından ötürü sanki herkesin onu izlediğini düşünerek sokağa çıkmamaya başlamış. ''Çocuğuma vakit ayıramıyor, onu da kendi hapis hayatıma hapsediyordum'' diyen Christine, ''çocuğum için hayatta kalmak istedim ve onun için iyi bir örnek oluşturmak istedim'' diye ekliyor.

İLK ADIM

İlk başta, bazı sağlık dergilerini okuyarak, hedefine ulaşmasına yardımcı olabilecek yararlı bilgiler bulmaya çalışıyor. İşlenmiş ve kızarmış yiyecekleri sebzelerle değiştirip az miktarda karbonhidrat almaya ve günde bir litre su içmeye başlıyor. Kahvaltıda yulaf ezmesi ve yumurta, öğle yemeğinde salata, akşam yemeğinde ise balık ve sebze ağırlıklı beslenen Christine, haftada 45 dakika kardiyo yapmaya ve koşmaya başladı.