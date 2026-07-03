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Bir zamanlar çöpe gidiyordu! Şimdi el emeğiyle satılıyor

Zonguldak'ta 2021 yılında kurulan Karaelmas Kadın Kooperatifi'nde geri dönüşüm malzemeleri kadın emeğiyle dekoratif ürünlere dönüştürülüyor. Kooperatif Başkanı Sevgi Alay, "Buraya mutsuz gelen kadınlar mutlu bir şekilde ayrılıyor" dedi.

Bir zamanlar çöpe gidiyordu! Şimdi el emeğiyle satılıyor

Kentte 2021 yılında faaliyetlerine başlayan Karaelmas Kadın Kooperatifi, geri dönüşüm malzemelerini el emeği ürünlere dönüştürüyor. Kooperatifte gazete atıklarından madenci heykelleri, ceviz kabuklarından baret, fıstık kabuklarından kazma ve kürek, kartonlardan ise maden ocağı galerisi maketleri hazırlanıyor.

Bir zamanlar çöpe gidiyordu! Şimdi el emeğiyle satılıyor 1

Eski kumaşlar artık yünler ve mısır kabukları da çanta, sepet ve çeşitli dekoratif ürünlere dönüştürülüyor. Kooperatifin 19 üyesi bulunduğunu belirten Başkan Sevgi Alay, kuruluş amaçlarının kadınların ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri bir alan oluşturmak olduğunu söyledi.

'KADINLARIN ÜRETTİĞİ HER ŞEY DEĞER KAZANIYOR'

Zamanla kooperatifin kadınlar için sosyal ve psikolojik açıdan da önemli bir buluşma noktası haline geldiğini ifade eden Alay, "Kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarını düzene sokabilecekleri, aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri bir alan oluşturduk. Buraya mutsuz gelen kadınlar mutlu bir şekilde ayrılıyor. Kadınların ürettiği her şey değer kazanıyor. Katma değer oluşturarak pazarlama şansı yakalıyoruz. Kadınlarımız hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de geri dönüşüm malzemelerinden ortaya çıkan eserleri görünce büyük mutluluk yaşıyor" dedi.

'KADIN EMEĞİNİ EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ'

Bir zamanlar çöpe gidiyordu! Şimdi el emeğiyle satılıyor 2

Kooperatifte sıfır atık ve geri dönüşüm projeleri kapsamında farklı ürünler ürettiklerini anlatan Alay, "Mısır kabuklarından çantalar, sepetler ve bebekler üretiyoruz. Atık kot kumaşlardan madenci heykellerine tulumlar dikiyoruz. Gazete atıklarından madenci heykelleri yapılıyor. Sandıklarda kalan eski dantellerden aksesuarlar ve yelekler üretiyoruz. Geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek hem doğaya katkı sağlıyor hem de kadın emeğini ekonomiye kazandırıyoruz" diye konuştu. Yakın zamanda hizmete açılan endüstriyel mutfağın da sosyal bir projeye dönüştüğünü belirten Alay, "Catering hizmeti vermeye başladık. Maddi durumu iyi olmayan kadınlar burada hem meslek öğrenecek hem de günlük yemeklerini yiyebilecek. Ekonomik durumu zayıf vatandaşlarımız da uygun fiyatla yemek yiyebilecek" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak Kadın
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