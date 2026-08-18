18 Ağustos'ta yıldızı parlayan 5 burç belli oldu! Fırsatlar peş peşe yağacak

Güneş Aslan'da, Ay Akrep'te ilerlerken Kuzey Ay Düğümü'nün Balık'tan Kova'ya geçmesi, bu burçların hayatında yeni başlangıçları ve yön değişikliklerini destekliyor. İşte 18 Ağustos'ta yıldızı parlayan 5 burç...

KOÇ

Koçlar için günün öne çıkan konusu sosyal çevre ve yeni bağlantılar. Kuzey Ay Düğümü'nün Kova'ya geçmesiyle yeni arkadaşlıkların ve sosyal fırsatların kapısı açılabilir. Akrep burcundaki Ay ise bazı gizli kalmış bilgilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Çevresindeki insanların yaptığı çalışmaları ve sahip oldukları imkanları fark eden Koçlar, artık kenarda durmak yerine harekete geçmeye hazırlanabilir.

YENGEÇ

Yengeç burçları için 18 Ağustos, duygusal yakınlıkların ve özel konuşmaların ön plana çıktığı bir gün olabilir. Kendilerini değerli hissettiren iltifatlar ve samimi sohbetler, güçlü yönlerini daha iyi fark etmelerini sağlayabilir. Kuzey Ay Düğümü'nün Kova'ya geçişiyle birlikte başkalarına destek olma ve onları güçlendirme konusunda daha geniş imkanlarla karşılaşmaları mümkün.

TERAZİ

Teraziler bugün özellikle aşk ve ilişkiler konusunda şanslı burçlar arasında. Kova etkisi, ilişkilerde hem yakınlık hem de kişisel özgürlük ihtiyacını aynı anda yaşamaya imkan tanıyor. Partneriyle eğlenceli ve flörtöz bir iletişim kurmak isteyen Teraziler, ilişkilerinde kendi kurallarını belirleme konusunda daha rahat hissedebilir. Geleceğe yönelik umutların güçlendiği, kendileri gibi davranabildikleri bir gün onları bekliyor.

OĞLAK

Oğlaklar için günün ana başlığı para ve maddi güvence. Kuzey Ay Düğümü'nün Kova'ya geçmesi, kişisel gelir ve sahip olunan kaynaklarla ilgili yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Harcamaları azaltmanın yollarını bulmanın yanı sıra gelirleri artırabilecek fırsatlar da gündeme gelebilir. Oğlaklar ayrıca hem kendilerine hem de çevrelerindeki insanlara fayda sağlayabilecek yeni bir yol keşfedebilir.

BALIK

Balık burçları için 18 Ağustos, geçmişi geride bırakıp yeni bir sayfa açma zamanı olarak öne çıkıyor. Kuzey Ay Düğümü'nün burç değiştirmesiyle birlikte daha önce yaşanan büyük değişimlere farklı bir gözle bakmaya başlayabilirler. En önemli değişim ise motivasyon konusunda yaşanabilir. Başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışmak yerine kendi istekleri ve hayalleri doğrultusunda hareket etme arzusu güçlenebilir.