Birbirinden güzel beyaz gömlek kombinleri ile her ortamda şık olabilirsiniz!

Her tartın ve her ortamın kurtarıcısı beyaz gömlekler, herkesin dolabında mutlaka yer alan parçalardandır. Farklı stillere de hitap eden beyaz gömlek kombinleri ister ofiste ister partide isterse hafta sonu etkinliğinde rahatça kullanılabilir. Peki beyaz gömleği hangi ortamda nasıl kombinlemek gerekir? İşte beyaz gömlekle şık olmanızı kolaylaştıracak tüyolar...

OFİSTE BEYAZ GÖMLEK NASIL GİYİLİR?

Ofiste beyaz gömlek giymek isteniyorsa, sıkıcı olmaktan biraz daha uzaklaşmak için farklı renklerle kombin yapabilirsiniz.

Siyahla beyaz çok doğru bir renk kombinasyonu olmakla birlikte, beyaz gömleği yeşil,bordo gibi daha farklı renklerle kombinleyebilirsiniz. Beyaz gömleği bol bir pantolonla kombinleyerek aslında çok şık bir ofis görünümü yaratılabilir.

Sivri burunlu topuklu ayakkabılarla her zaman ofise uygun bir ayakkabı tercihi yapmış olursunuz. Ofis için çok fazla abartılı takılardan uzak kalmak doğru bir seçimdir. İnce kemerler ya da sadece bileğe dikkat çeken bilezikler kullanmak daha doğrudur.

PARTİ İÇİN BEYAZ GÖMLEK NASIL KOMBİNLENİR?

Partiye giderken beyaz gömlek tercih etmek istiyorsanız, biraz daha yüksek belli şort ya da etekler tercih edebilirsiniz. Ayrıca beyaz gömleğin düğmelerini kapatarak kullanmanız, onu şıklıktan çıkartıp biraz daha sportif bir hale getirecektir.