Birbirinden güzel beyaz gömlek kombinleri ile her ortamda şık olabilirsiniz!

Her tartın ve her ortamın kurtarıcısı beyaz gömlekler, herkesin dolabında mutlaka yer alan parçalardandır. Farklı stillere de hitap eden beyaz gömlek kombinleri ister ofiste ister partide isterse hafta sonu etkinliğinde rahatça kullanılabilir. Peki beyaz gömleği hangi ortamda nasıl kombinlemek gerekir? İşte beyaz gömlekle şık olmanızı kolaylaştıracak tüyolar...
Ofiste beyaz gömlek giymek isteniyorsa, sıkıcı olmaktan biraz daha uzaklaşmak için farklı renklerle kombin yapabilirsiniz.
Siyahla beyaz çok doğru bir renk kombinasyonu olmakla birlikte, beyaz gömleği yeşil,bordo gibi daha farklı renklerle kombinleyebilirsiniz. Beyaz gömleği bol bir pantolonla kombinleyerek aslında çok şık bir ofis görünümü yaratılabilir.
Sivri burunlu topuklu ayakkabılarla her zaman ofise uygun bir ayakkabı tercihi yapmış olursunuz. Ofis için çok fazla abartılı takılardan uzak kalmak doğru bir seçimdir. İnce kemerler ya da sadece bileğe dikkat çeken bilezikler kullanmak daha doğrudur.
Partiye giderken beyaz gömlek tercih etmek istiyorsanız, biraz daha yüksek belli şort ya da etekler tercih edebilirsiniz. Ayrıca beyaz gömleğin düğmelerini kapatarak kullanmanız, onu şıklıktan çıkartıp biraz daha sportif bir hale getirecektir.
Kullanılan etek ya da şortun üzerine biraz daha maskülen bir kemer kullanmanız da partiye biraz daha asi bir görünümle gitmenizi sağlar.
Partiye giderken topuklu tercih edilmemelidir. Çünkü dans etmek için rahat olmanız gerekmektedir. Bu yüzden düz ve maskülen bir ayakkabı tercih ederek partiye gidebilirsiniz.
Haftasonu tatilinde beyaz gömlek tercih etmek istiyorsanız, gömleğinizin biraz daha bol ve rahat kesimli olması gerekmektedir.
Bu gömleği emprime bir pantolonla kombinleyebilirsiniz. Cepli ve rahat bir kesimdir. Altına da her kış sezonunda moda olan bootilerden tercih edilebilir.
Bu kombin bir şapkayla farklılaştırılabilir. Kombini sıradanlıktan çıkaracak bir kolyeyi de takabilirsiniz.
Şık bir davette beyaz gömlek tercih ediliyorsa, bunu kombinlemek için davetin başından sonuna kadar sizi yarı yolda bırakmayacak gerçekten iyi kumaştan yapılmış pantolon ya da etek tercih edebilirsiniz.
Bu kombini tamamlamak için de şık, taşlı ve gösterişli bir küpe ya da kolye tercih edebilirsiniz. İkisinin aynı anda kullanılmaması gerekir.
Giydiğiniz pantolonun kemeri yoksa, ince zarif bir kemer takabilirsiniz. Ayakkabı olarak da, arada sırada gözüken ve yürüdükçe çıkan sivri burunlu bir ayakkabı giymek, sizi çok şık gösterecektir.
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