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Birbirinden güzel Kandil mesajları ve sözleri: 3 Şubat 2022 en yeni Regaip Kandili sözleri ile hayırlı kandiller mesajları

03.02.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandil mesajları ve sözleri Regaip Kandili dolayısıyla araştırılıyor. İslam dinine mensup vatandaşlar için önemli ve mübarek bir gün olan Regaip Kandili sebebiyle sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler araştırmalarına hız verdi. Kandil mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte 3 Şubat 2022 en güzel Regaip Kandili sözleri ile hayırlı kandiller mesajları...

Birbirinden güzel Kandil mesajları ve sözleri: 3 Şubat 2022 en yeni Regaip Kandili sözleri ile hayırlı kandiller mesajları

Kandil mesajları ve sözleri WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ya da SMS ile eş, dost ve yakınlarının kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Regaip Kandili, Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar, Kandil mesajları ve sözleri ile Regaip kandilinin anlam ve önemini vurgulayıp sevdiklerinin kandilini kutlamak istiyor. Biz de sizler için bu özel gün için Kandil mesajları ve sözlerini derledik. İşte 3 Şubat 2022 en güzel Regaip Kandili sözleri ile hayırlı kandiller mesajları ve Regaip Kandili'nin önemi...

3 Şubat 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ

  • Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaib kandilin mübarek olsun…

  • Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun? Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

3 Şubat 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

  • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip kandiliniz hayırlı olsun!

  • Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi yönden daha önemli ve hayırlıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece ALLAH’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Regaib Kandiliniz kutlu olsun.

3 Şubat 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

3 ŞUBAT 2022 EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ SÖZLERİ

  • Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

  • Ey Rabbim! Yalvarırım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Kandiliniz mübarek olsun.

  • Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

3 Şubat 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

3 ŞUBAT 2022 HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI

  • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

  • Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

  • Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!

3 Şubat 2022 Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

  • Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

  • Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun.

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

  • Regâip Kandili müzlümanlar için önemlidir. Bu gecede dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili
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