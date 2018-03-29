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'Birçok hayvan bunu yiyor, biz neden yemiyoruz' dedi ve oğluna plasentasını içirdi!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 29.03.2018 10:41 | Son Güncelleme

TV yıldızı Kim Kardashian'ın ortaya çıkardığı, 'plasenta yeme akımı' sağlığa yararlı olduğu konusunda bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen hızla artıyor. İngiltere Hampshire'de yaşayan Jay Woodal da, Kim Kardashian'dan esinlenerek, plasentasını hap haline getirtti. Dört çocuk annesi Woodal üç çocuğuna, kocasına ve annesine de plasentasını yedirerek, ''plasentamı hem sıvı, hem de hap halinde tüketiyoruz. Herkese öneriyorum'' diye konuşuyor.

'Birçok hayvan bunu yiyor, biz neden yemiyoruz' dedi ve oğluna plasentasını içirdi!

Doğumdan sonra kendi plasentalarını yemeyi seven ünlülerin bu tuhaf ve saçma anlayışı büyük bir hızla yayılıyor. 33 yaşındaki Jay Woodal da, 4. çocuğu doğurduktan sonra plasentasını hem içecek hem de hap haline getirtti.

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Sosyal medyada üç yaşındaki oğluna plasentayı içirdiği görüntüleri yayınladıktan sonra eleştiri yağmuruna tutulan Woodal, olumsuz yapılan yorumlara şöyle cevap veriyor: ''Üç çocuğum doğduğunda bu hayalimi gerçekleştirememiştim. Dördüncüsünde gerçekleştirdim. Sağlığıma, bedenime, çocuklarıma iyi geldiğini düşünüyorum. Bu et yemekten farklı değil. Birçok hayvan bunu yapıyor. Özellikle memeliler. Doğumdan sonra yemeyen tek canlı biziz. Bu korkunç değil. Biraz metalik bir tadı var o kadar. Oğlum denedikten sonra nefis olduğunu söyledi. Deneyin hiçbir şey olmayacak.''

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Sıvı hale getirmek için 150 TL, hap hale getirmek için 840 TL ödeyen Jay'ın plasentasından 300 tablet çıktı.

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Annesinin yumurtalık kanseri olduğunu, ancak plasenta haplarını tükettikten sonra iyileştiğini de söyleyen Jay, ''Annem kendini artık daha iyi hissediyor. Ve hastalığın etkileri azalmaya başladı. İnanılmaz. Ben de kendimi daha enerjik hissediyorum, bebeğime daha çok bağlandım ve göğüslerim hiç olmadığı kadar süt dolu'' diyor.

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ABD'deki Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmaya göre çiğ, pişmiş, hap şeklinde plasenta yemenin herhangi bir faydası olmadığını belirtiliyor. Royal College Ebelik Direktörü Louise Silverton, ''bunu yemenin faydası olup olmadığı henüz kanıtlanmadı. Plasenta yemenin potansiyel tehlikeleri olabilir. Kim Kardashian coşkulu davranmış olabilir biz hiç bir anne adayına bunu önermiyoruz''dedi.

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Kanıtlanmış hiçbir veri olmamasına rağmen, bunu içen ve anne olan kadınların şikayetlerinin giderilmesi ve kendilerini huzurlu hissetmeleri büyük oranda psikolojiktir. Tıbbi olarak plasentanın doğum sonrasında içinde bulunabilecek bakteri ve virüsleri de yadsımak ve gözden kaçırmamak lazım...

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Anahtar Kelimeler:
plasenta yemek Jay Woodal

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