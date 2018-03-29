'Birçok hayvan bunu yiyor, biz neden yemiyoruz' dedi ve oğluna plasentasını içirdi!

Doğumdan sonra kendi plasentalarını yemeyi seven ünlülerin bu tuhaf ve saçma anlayışı büyük bir hızla yayılıyor. 33 yaşındaki Jay Woodal da, 4. çocuğu doğurduktan sonra plasentasını hem içecek hem de hap haline getirtti.

Sosyal medyada üç yaşındaki oğluna plasentayı içirdiği görüntüleri yayınladıktan sonra eleştiri yağmuruna tutulan Woodal, olumsuz yapılan yorumlara şöyle cevap veriyor: ''Üç çocuğum doğduğunda bu hayalimi gerçekleştirememiştim. Dördüncüsünde gerçekleştirdim. Sağlığıma, bedenime, çocuklarıma iyi geldiğini düşünüyorum. Bu et yemekten farklı değil. Birçok hayvan bunu yapıyor. Özellikle memeliler. Doğumdan sonra yemeyen tek canlı biziz. Bu korkunç değil. Biraz metalik bir tadı var o kadar. Oğlum denedikten sonra nefis olduğunu söyledi. Deneyin hiçbir şey olmayacak.''

Sıvı hale getirmek için 150 TL, hap hale getirmek için 840 TL ödeyen Jay'ın plasentasından 300 tablet çıktı.

Annesinin yumurtalık kanseri olduğunu, ancak plasenta haplarını tükettikten sonra iyileştiğini de söyleyen Jay, ''Annem kendini artık daha iyi hissediyor. Ve hastalığın etkileri azalmaya başladı. İnanılmaz. Ben de kendimi daha enerjik hissediyorum, bebeğime daha çok bağlandım ve göğüslerim hiç olmadığı kadar süt dolu'' diyor.