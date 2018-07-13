Birçok kadın tarafından göz ardı edilen 6 tehlikeli hastalık belirtisi

Sık idrara çıkma

Artan idrar yapma isteği, böbrekleriniz veya idrar yolunuzla ilgili problemlerden daha fazlasıdır. Hormonal dengesizliğe işaret edebilir veya vajinal mikroflorada yanlış bir şey olduğunu gösterebilir. Sık sık idrara çıkıyor ve çok susuyorsanız, bu diyabet belirtisi olabilir.

Açıklanamayan kilo kaybı

Kısa bir süre içinde beklenmedik bir şekilde birkaç kilo verdiyseniz çok mutlu olmayın. Bazen bu, Crohn hastalığı, tip 2 diyabet veya kanser gibi şeylerin bir belirtisi olabilir. Her durumda, bu belirti, vücutta kesinlikle yanlış bir şey olduğu anlamına gelir.

Bir sorun olduğunu nasıl anlayabilirsiniz: 6-12 ay içinde 10-15 kilo kaybettiyseniz ve spor yapmadınız veya beslenmenizi değiştirmediyseniz, bir doktora görünün.

Tüy olmayan yerlerde tüylenme olması

Bunun anlamı: hirsutizm veya aşırı vücut kılı, vücutta çok fazla erkek hormonu var demektir. Bir kişinin görünüşündeki değişiklikler bunun en kötü tarafı değildir - bu durum infertiliteye, metabolizma bozukluğuna veya hatta meme kanseri ve endometriyal hastalıklara yakalanma riskine neden olabilir.