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Birçok kadın tarafından göz ardı edilen 6 tehlikeli hastalık belirtisi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 13.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Birçok kadın regl acılarından dolayı genellikle yaşadıkları diğer endişe verici sancıları ayırt edemiyor. Ancak tehlikeli olabilecek bu işaretleri dikkate alırsanız hastalıkları daha en başında önlemiş olabilirsiniz. Örneğin, erken dönemde meme kanseri teşhisi konan kişiler, vakaların% 90'ından fazlasında hayatta kalmaktadırlar. İşte gelecekte ciddi bir hastalığınızın olabileceğini gösteren belirtiler...

Birçok kadın tarafından göz ardı edilen 6 tehlikeli hastalık belirtisi

Sık idrara çıkma

1

Artan idrar yapma isteği, böbrekleriniz veya idrar yolunuzla ilgili problemlerden daha fazlasıdır. Hormonal dengesizliğe işaret edebilir veya vajinal mikroflorada yanlış bir şey olduğunu gösterebilir. Sık sık idrara çıkıyor ve çok susuyorsanız, bu diyabet belirtisi olabilir.

Açıklanamayan kilo kaybı

2

Kısa bir süre içinde beklenmedik bir şekilde birkaç kilo verdiyseniz çok mutlu olmayın. Bazen bu, Crohn hastalığı, tip 2 diyabet veya kanser gibi şeylerin bir belirtisi olabilir. Her durumda, bu belirti, vücutta kesinlikle yanlış bir şey olduğu anlamına gelir.

Bir sorun olduğunu nasıl anlayabilirsiniz: 6-12 ay içinde 10-15 kilo kaybettiyseniz ve spor yapmadınız veya beslenmenizi değiştirmediyseniz, bir doktora görünün.

Tüy olmayan yerlerde tüylenme olması

Bunun anlamı: hirsutizm veya aşırı vücut kılı, vücutta çok fazla erkek hormonu var demektir. Bir kişinin görünüşündeki değişiklikler bunun en kötü tarafı değildir - bu durum infertiliteye, metabolizma bozukluğuna veya hatta meme kanseri ve endometriyal hastalıklara yakalanma riskine neden olabilir.

3

Bir sorun olduğunu nasıl anlayabilirim: Hemen panik yapmaya başlamayın; Kadınlar genellikle tüm vücut kıllarının aşırı olduğunu düşünür. İlk önce bu tabloya bakın. Endokrinolog'a görünebilirsiniz.

Menopoz sonrası kanama

Ne anlama geliyor: kadınlar genellikle menopozdan sonra kanama fark eder. Bu kan uterus kanseri, servisit, myom ve diğer tehlikeli patolojik süreçlerin bir işareti olabilir.

4

Hormon tedavisi bazı kadınlar menopozdan yaklaşık iki yıl sonra menstruasyona benzeyen bir kanama yaşayabilirler - bu normaldir. Diğer tüm durumlarda, bir doktora danışmalısınız.
Kanama tekrarlanırsa, tehlikelidir.

Göğüslerde herhangi bir değişiklik

Meme kanserinin ilk belirtilerini fark etmek çok zor olabilir. Göğüslerde ve lenf düğümlerinde ağrı olduğunda ise çok geç olabilir.

5

Kendinizi gözlemleyin. Bu meme kanserini erken bir aşamada fark etmenize yardımcı olabilir. Kırmızı veya buruşmuş bir cildiniz varsa buna dikkat edin. Özellikle regl dönemlerinde göğüslerde şişme ya da ağrı varsa bu normaldir bu genellikle hormon seviyelerindeki dalgalanmalar gösterir. Bunun dışındaki zamanlarda ağrı varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.

Ağır regl dönemi

Rahim içindeki miyomlar, Endometriozis hastalığı (çikolata kisti), spor salonunda çok fazla çalışmak gibi şeyler regl döneminin yoğun geçmesine neden olabilir. Ağır menstruasyonlar anemiye yol açabilir. Nedeni ne olursa olsun mutlaka doktora görünün.

6

Regl döneminizin ağır olup olmadığını anlamak zor, ancak genellikle 7 günden uzun sürerse, ve rengi parlak kırmızıysa endişe verici bir işarettir. Normal bir periyot döngüsü 21 ila 35 gün arasındadır ve en önemli şey bunun stabil olmasıdır.

Yılda 1-2 kez jinekolog ve memelog tarafından kontrollerinizi yaptırmanızı öneririz. Unutmayın sağlık söz konusu olduğunda garip sorular yoktur. Endişelendiğiniz her şeyi sormaktan çekinmeyin.

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