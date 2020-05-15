Birçok ünlü bunları kullanıyor! İşte gözenekleri yok eden doğal maske tarifleri...

Gözenekler, cildin nefes almasına yarayan akciğerleridir. Ancak çeşitli nedenlerle çukurlu bir görüntüye bürünen açık gözenekler herkesin kabusu haline dönüşür. Estetik açıdan can sıkıcı bir görünüme neden olan gözenekler, ciltte siyah nokta ve akne probleminin belirmesine sebebiyet verir. Özellikle yağlı ve karma ciltlerin en çok uğraştığı açık gözenek sorununa çözüm üretmek artık çok kolay! Gözenek sıkılaştırma maskeleri ile rahatsızlık veren bu görüntüden kurtulabilirsiniz.

GÖZENEKLERİ YOK EDEN MASKE TARİFLERİ

Kişisel bakım marketlerine gittiğiniz zaman envai çeşit kozmetik ürünü ile karşılaşırsınız. Öyle ki hangi ürünü seçeceğiniz konusunda kararsız olduğunuz pek çok an olur. Hemen hemen herkesin mutfağında doğal olarak bulunan malzemeler ile hazırlanan maskeler bu soruna dev bir çözüm önerisi olmaya hazırlanıyor.

Yumurta Beyazı

Yumurta akının bulunduğu maskelerin cildi sıkılaştırma özelliği vardır.

1 yumurtanın beyazı, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 2 yemek kaşığı limon suyunu karıştırın.

Ardından karşımı yüzünüze ve boyun bölgenize sürerek 30 dakika bekletin.

Ilık su ile durulayın.