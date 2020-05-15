Birçok ünlü bunları kullanıyor! İşte gözenekleri yok eden doğal maske tarifleri...

Gözenekler, cildin nefes almasına yarayan akciğerleridir. Ancak çeşitli nedenlerle çukurlu bir görüntüye bürünen açık gözenekler herkesin kabusu haline dönüşür. Estetik açıdan can sıkıcı bir görünüme neden olan gözenekler, ciltte siyah nokta ve akne probleminin belirmesine sebebiyet verir. Özellikle yağlı ve karma ciltlerin en çok uğraştığı açık gözenek sorununa çözüm üretmek artık çok kolay! Gözenek sıkılaştırma maskeleri ile rahatsızlık veren bu görüntüden kurtulabilirsiniz.
Kişisel bakım marketlerine gittiğiniz zaman envai çeşit kozmetik ürünü ile karşılaşırsınız. Öyle ki hangi ürünü seçeceğiniz konusunda kararsız olduğunuz pek çok an olur. Hemen hemen herkesin mutfağında doğal olarak bulunan malzemeler ile hazırlanan maskeler bu soruna dev bir çözüm önerisi olmaya hazırlanıyor.
Yumurta Beyazı
Yumurta akının bulunduğu maskelerin cildi sıkılaştırma özelliği vardır.
1 yumurtanın beyazı, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 2 yemek kaşığı limon suyunu karıştırın.
Ardından karşımı yüzünüze ve boyun bölgenize sürerek 30 dakika bekletin.
Ilık su ile durulayın.
Bal
İçeriğinde bal bulunan bütün maskelerin nemlendirme özelliğinin yanında tıkalı gözenekleri açmak için kullanılan arındırıcı bir etkisi söz konusudur. Ancak bu noktada, maskede kullanılan balın doğal olmasına dikkat etmek gerekiyor.
1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı tarçını karıştırın.
Yüzünüze sürün ve 1 saat boyunca bekletin.
Ardından ılık su ile durulayın.
Kaymak
Kaymak cildin beslenmesine yardımcı olan önemli bir protein kaynağıdır.
1 yemek kaşığı nohut unu ve 2 yemek kaşığı kaymağı temiz bir kapta karıştırın.
Macun kıvamına gelen karışımı yüzünüze sürün ve 10 dakika boyunca bekletin.
Ardından soğuk su ile duralayarak temizleyin.
Buz
Gözeneklerin sıkılaşması için yapılacak en güzel uygulama buz kompresidir. Buz, ciltte soğukluğu ile şok etkisi yaratırken gözenekleri gözle görülür oranda küçülür.
Yaş Maya
Yaş mayanın yalnızca ekmek yapımında kullanıldığını düşünüyorsanız; çok büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Yaş mayanın içeriğinde bulunan mineral ve vitaminlerin cildi beslediği bilinen bir gerçektir.
1 yemek kaşığı yaş maya ve 1 yemek kaşığı sütü karıştırın.
Maya iyice eridikten sonra kremsi karışımı yüzünüze ve boyun bölgenize sürün.
Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın.
Aloe Vera
Kozmetik ürünlerinin yapısında sıklıkla adını duyduğunuz aloe vera, adeta her derde deva olan mucizevi bir bitkidir.
1 yemek kaşığı aloe vera ile 1 adet portakalın suyunu karıştırın.
Karışımı göz altına ve dudak çevresine gelmeyecek şekilde bütün yüzünüze uygulayın.
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