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Birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 19:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 gün üst üste aynı manavı soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.Anafartalar Caddesi’nde faaliyet gösteren manav dükkanı hırsızın hedefi oldu.

Birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kameralara yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 gün üst üste aynı manavı soyan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Anafartalar Caddesi’nde faaliyet gösteren manav dükkanı hırsızın hedefi oldu. Pişkin hırsız birer gün arayla 3 gün üst üste aynı manava girerek para ve meyve çaldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Manavı canından bezdiren hırsız, güvenlik kamerası olmasaydı az daha baba ile oğlunun arasının açılmasına sebebiyet verecekti.
Konuyla ilgili açıklama yapan manav Ahmet Ö, "Babah dükkana ben bakıyorum, gece ise oğlum. Ben geldiğimde bozuk para bulamadım, oğluma neden bana bozuk para bırakmıyorsun, sağdan soldan para arıyorum diye çıkıştım. Bu yüzden tartıştık. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledik. Gece parayı çalan şahıs, ertesi gün bir daha gelip bu kez de 900 TL parayı alıp gitmiş. Dün gece de gelip tekrar dükkana giren aynı hırsız bu kez para bulamayınca muz alıp gitmiş. Polislerin bir an önce hırsızı yakalamasını istiyorum" dedi.

Birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kameralara yakalandı

Birer gün arayla 3 kez aynı manavı soyan hırsız kameralara yakalandı

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