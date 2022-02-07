Birinci cemre ne zaman düşecek? 2022 birinci, ikinci ve üçüncü cemre nereye düşecek?

Soğuk ve zorlu geçen günlerin ardından güneş yüzünü azar azar göstermeye başladı. Halk havasında hava sıcaklıklarının artması anlamına gelen cemre düşmesi olayı 3 kez oluyor. Cemre ilk önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşüyor. Cemre, Arapça kökenli bir kelimedir. Cemre düşmesiyle kutlamalar başlar. Peki birinci cemre ne zaman düşecek?

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Birinci cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Cemreler bir hafta arayla düşer ve ilkbaharın gelmesine neden olur.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

'Cemre' kelimesi Arapça'dan gelir. Bu kelimenin anlamı 'kor' yani ateştir.Cemre düşmesi, halk arasında sıcaklıkların artması olarak kabul edilir. İnançlara göre cemre düşmesi, ilkbahar gelmeden hemen önce 7 gün aralıklarla gerçekleşiyor. Sırayla havaya, suya ve toprağa düşer cemreler havayı, suyu ve toprağı ısıtıyor.

Cemre düşmesiyle Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar. Türk kültüründe önemli bir yeri olan cemre düşmesinin, kültür ve edebiyat alanında yeri vardır. Osmanlı Döneminde Divan şairlerinin cemre düşmesi zamanında, önemli kişilere övgü şiirler yazdığı belirtilir. Bu şiirlere ise 'cemreviye' denirdi.



