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Birinci cemre ne zaman düşecek? 2022 birinci, ikinci ve üçüncü cemre nereye düşecek?

07.02.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin birçok ilinde meydana gelen yoğun kar yağışı, yaşamı oldukça olumsuz etkilemişti. Eğitimin aksamasına neden olan olumsuz hava koşulları aynı zamanda iş, ulaşım yönünden de vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Soğuk havaların ardından sıcaklık biraz yükselmişken cemrenin ne zaman düşeceği araştırıyor. Cemre üç kez düşüyor. Peki birinci cemre nereye ve ne zaman düşecek?

Birinci cemre ne zaman düşecek? 2022 birinci, ikinci ve üçüncü cemre nereye düşecek?

Soğuk ve zorlu geçen günlerin ardından güneş yüzünü azar azar göstermeye başladı. Halk havasında hava sıcaklıklarının artması anlamına gelen cemre düşmesi olayı 3 kez oluyor. Cemre ilk önce havaya, sonra suya ve en son toprağa düşüyor. Cemre, Arapça kökenli bir kelimedir. Cemre düşmesiyle kutlamalar başlar. Peki birinci cemre ne zaman düşecek?

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Birinci cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Cemreler bir hafta arayla düşer ve ilkbaharın gelmesine neden olur.

Birinci cemre ne zaman düşecek? Birinci, ikinci ve üçüncü cemre nereye düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

'Cemre' kelimesi Arapça'dan gelir. Bu kelimenin anlamı 'kor' yani ateştir.Cemre düşmesi, halk arasında sıcaklıkların artması olarak kabul edilir. İnançlara göre cemre düşmesi, ilkbahar gelmeden hemen önce 7 gün aralıklarla gerçekleşiyor. Sırayla havaya, suya ve toprağa düşer cemreler havayı, suyu ve toprağı ısıtıyor.

Cemre düşmesiyle Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar. Türk kültüründe önemli bir yeri olan cemre düşmesinin, kültür ve edebiyat alanında yeri vardır. Osmanlı Döneminde Divan şairlerinin cemre düşmesi zamanında, önemli kişilere övgü şiirler yazdığı belirtilir. Bu şiirlere ise 'cemreviye' denirdi.


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