Birinin esnediğini görünce siz de mi esniyorsunuz? Nedeni ortaya çıktı

Bir toplantıda, otobüste ya da televizyon izlerken… Yanınızdaki biri esnediği anda kendinizi tutamayıp siz de esnemeye başlıyorsanız yalnız değilsiniz. Üstelik uzmanlara göre bunun nedeni sadece yorgunluk değil.

Gökçen Kökden

Bilim insanları, “bulaşıcı esneme” olarak bilinen bu durumun arkasında beynin sosyal bağ kurma mekanizmasının olabileceğini düşünüyor.

Esneme, insan vücudunun en gizemli reflekslerinden biri olarak görülüyor. Uykusuzluk, sıkılma ya da yorgunlukla ilişkilendirilse de, başkasının esnemesini görmekle başlayan zincirleme reaksiyon uzun yıllardır araştırılıyor. Hatta bazı araştırmalar, sadece birinin esnediğini düşünmenin ya da esneme hakkında okumanın bile kişiyi esnetebildiğini gösteriyor.

BEYNİN “AYNA NÖRON” SİSTEMİYLE İLİŞKİLİ OLABİLİR

Uzmanlara göre bulaşıcı esnemenin en güçlü açıklamalarından biri “ayna nöronlar”. Beyindeki bu sistem, karşımızdaki kişinin davranışlarını otomatik olarak taklit etmeye yatkın çalışıyor.

Bu nedenle biri güldüğünde gülümsemek, biri panik yaptığında gerilmek ya da biri esnediğinde istemsizce esnemek beynin sosyal uyum mekanizmasıyla bağlantılı olabiliyor.

Araştırmalar, insanların özellikle yakın hissettikleri kişilerin esnemesinden daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Yani aile bireyleri, partnerler veya yakın arkadaşlar arasında bulaşıcı esnemenin daha sık görülmesi tesadüf değil.

SADECE İNSANLARDA GÖRÜLMÜYOR

İlginç olan bir diğer detay ise bulaşıcı esnemenin sadece insanlarda görülmemesi. Bilim insanları:

şempanzelerde,
köpeklerde
ve bazı sosyal hayvan türlerinde de benzer davranışlar gözlemliyor.

Özellikle köpeklerin sahipleri esnediğinde karşılık vermesi, bu davranışın empatiyle bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

HERKES AYNI ORANDA ETKİLENMİYOR

Uzmanlara göre bazı insanlar bulaşıcı esnemeye daha yatkın olabiliyor. Yapılan çalışmalar empati seviyesi yüksek kişilerde, sosyal bağları güçlü olanlarda ve duygusal farkındalığı yüksek bireylerde bu refleksin daha sık görülebildiğini ortaya koyuyor. Ancak yaş, dikkat düzeyi ve yorgunluk gibi faktörler de bu tepkiyi etkileyebiliyor.

ESNEMENİN VÜCUTTAKİ GÖREVİ TAM OLARAK ÇÖZÜLEMEDİ

Bilim dünyası hala esnemenin kesin işlevi konusunda ortak bir görüşe sahip değil. Bazı uzmanlar esnemenin beynin sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olduğunu düşünürken, bazıları ise dikkat seviyesini artıran doğal bir refleks olduğunu savunuyor.

Ancak bir gerçek var ki, esneme düşündüğümüzden çok daha sosyal bir davranış olabilir. Ve görünüşe göre bazen beynimiz, çevremizdeki insanlarla aynı ritimde hareket etmek için farkında olmadan bizi esnetiyor.

