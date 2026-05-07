Çamaşır suyunu böyle kullananlar zehirleniyor! Sakın bu hataya düşmeyin

Temizlikte en sık kullanılan ürünlerin başında gelen çamaşır suyu, yanlış kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle sıcak suyla karıştırılarak kullanılması, zehirli gaz oluşumuna yol açabildiği için büyük risk taşıyor.

Sedef Karatay Bingül

Çamaşır suyunun içinde bulunan sodyum hipoklorit maddesi, sıcak suyla birleştiğinde daha hızlı buharlaşıyor.

Ortaya çıkan yoğun buhar ise gözlerde yanma, boğaz tahrişi, öksürük ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Uzmanlara göre sıcak su, çamaşır suyunun etkisini artırmak yerine zararlı gaz oluşumunu hızlandırıyor. Özellikle kapalı alanlarda yapılan temizliklerde bu durum ciddi zehirlenme riskini beraberinde getiriyor.

KLOR GAZI VE KLORAMİN RİSKİ

Çamaşır suyunun başka temizlik ürünleriyle karıştırılması da büyük tehlike oluşturuyor. Sirke ile birlikte kullanıldığında klor gazı ortaya çıkarken, amonyak içeren ürünlerle karıştırıldığında ise zehirli kloramin gazı oluşuyor.

Bu gazların solunması halinde şu belirtiler görülebiliyor:
Baş ağrısı
Mide bulantısı
Gözlerde yanma
Şiddetli öksürük
Nefes darlığı

Uzmanlar, çamaşır suyunun tek başına ve mutlaka soğuk suyla kullanılması gerektiğini belirtti.

YÜZEYLERDE HASARA DA NEDEN OLUYOR

Sıcak suyla karıştırılan çamaşır suyu yalnızca sağlığı değil, ev eşyalarını da olumsuz etkiliyor. Özellikle renkli kumaşlarda solma, halılarda deformasyon ve bazı yüzeylerde aşınma meydana gelebilir.

DOĞAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, yoğun kimyasal kullanımına alternatif olarak doğal temizlik ürünlerini öneriyor. Karbonat lekeleri çıkarmada etkili olurken, limon suyu doğal dezenfektan görevi görüyor. Sirke ise tek başına kullanıldığında kireç çözücü ve kötü koku giderici özellik sağlıyor.

Uzmanlar, sağlığınızı riske atmamak için çamaşır suyuna sıcak su, sirke veya amonyak içeren ürünlerle kesinlikle karıştırılmaması gerektiği konusunda uyardı.

