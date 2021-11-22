Çocuğunuzla birlikte ve basit malzemeler kullanarak yapabileceğiniz eğlenceli oyuncaklar

Teknolojinin hüküm sürdüğü bu günlerde çocukların ellerinden tablet ve telefonları bir nebze olsun bıraktıracak bir içerikle karşınızdayız. İşte, çocuğunuzla yapıp birlikte geçirdiğiniz her ana daha fazla anlam katabileceğiniz oyuncaklar...

LANGIRT

MALZEMELER

Ayakkabı kutusu

Ahşap çubuklar

10 adet ahşap mandal

Kutuyu kaplamak için renkli kağıt

Pinpon topu

HAZIRLANIŞ

Ayakkabı kutusunun yanlarına karşılıklı 4 delik açın.

Çubukları deliklerden geçirin.

Mandalları çubuklara takın. Tercihinize göre oyuncuları yerleştirebilirsiniz.

Mandalları çubuklara silikon tabanca ile sabitleyin.

Mandalları takımlarına göre 2 farklı renge boyayın.

Kaleler için kutunun dar kenarlarını dikdörtgen şekilde kesin.

Kutunun dışını süsleyebilir ardından da pinpon topunu sahaya atarak maça başlayabilirsiniz.

STRES TOPU

MALZEMELER

Renk renk küçük boy balonlar

Gazlı kalem

3 su bardağı un

1/4 su bardağı tuz

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞ

Un, tuz, su ve sıvı yağı bir kabın içerisinde karıştırın.

Hamuru balonların içine koyabilmek için parçalara ayırın.

Hamurları uzun ince bir hale getirip balonların içine sokun ve balonun ağzını düğümleyin.

Son olarak balonlara gazlı kalemle eğlenceli yüzler çizin.

KARTON EV

MALZEMELER

İstediğiniz boyuta göre karton parçaları

Kağıt havlu ruloları

Sıcak silikon

Ev içerisine yerleştirilecek oyuncaklar

HAZIRLANIŞ

Zemine bir karton parçası yerleştirin.

Kağıt havlu rulolarını sütun olarak kullanıp istediğiniz kadar kat çıkabilirsiniz.

Silikonla ruloları ve kartonları sabitlemeyi unutmayın.

Evin nasıl görüneceğine, kaç katlı olacağına çocuğunuzla birlikte karar verebilirsiniz.

Evi hazırladıktan sonra içini minik hayvan, insan ya da eşya figürlü oyuncaklarla dekore edin.

TABU

MALZEMELER

Kağıt

Kum saati

Karton

Piyonlar için 2 obje

HAZIRLANIŞ