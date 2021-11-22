Çocuğunuzla birlikte ve basit malzemeler kullanarak yapabileceğiniz eğlenceli oyuncaklar

Teknolojinin hüküm sürdüğü bu günlerde çocukların ellerinden tablet ve telefonları bir nebze olsun bıraktıracak bir içerikle karşınızdayız. İşte, çocuğunuzla yapıp birlikte geçirdiğiniz her ana daha fazla anlam katabileceğiniz oyuncaklar...
MALZEMELER
Ayakkabı kutusu
Ahşap çubuklar
10 adet ahşap mandal
Kutuyu kaplamak için renkli kağıt
HAZIRLANIŞ
Ayakkabı kutusunun yanlarına karşılıklı 4 delik açın.
Çubukları deliklerden geçirin.
Mandalları çubuklara takın. Tercihinize göre oyuncuları yerleştirebilirsiniz.
Mandalları çubuklara silikon tabanca ile sabitleyin.
Mandalları takımlarına göre 2 farklı renge boyayın.
Kaleler için kutunun dar kenarlarını dikdörtgen şekilde kesin.
MALZEMELER
Renk renk küçük boy balonlar
Gazlı kalem
3 su bardağı un
1/4 su bardağı tuz
1 su bardağı su
HAZIRLANIŞ
Un, tuz, su ve sıvı yağı bir kabın içerisinde karıştırın.
Hamuru balonların içine koyabilmek için parçalara ayırın.
Hamurları uzun ince bir hale getirip balonların içine sokun ve balonun ağzını düğümleyin.
MALZEMELER
İstediğiniz boyuta göre karton parçaları
Kağıt havlu ruloları
Sıcak silikon
HAZIRLANIŞ
Zemine bir karton parçası yerleştirin.
Kağıt havlu rulolarını sütun olarak kullanıp istediğiniz kadar kat çıkabilirsiniz.
Silikonla ruloları ve kartonları sabitlemeyi unutmayın.
Evin nasıl görüneceğine, kaç katlı olacağına çocuğunuzla birlikte karar verebilirsiniz.
MALZEMELER
Kağıt
Kum saati
Karton
HAZIRLANIŞ
Kağıtları eşit ve dikdörtgen şekilde kesin.
Kesilen kağıtlara anlatılması istenen bir kelimeyi ve onu anlatırken kullanılmaması gereken yasaklı kelimeleri yazın.
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