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Çocuğunuzla birlikte ve basit malzemeler kullanarak yapabileceğiniz eğlenceli oyuncaklar

22.11.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarla eğlenceli ve verimli vakitler geçirmek, hem daha güçlü bağlar kurmanıza hem de onların sosyal becerilerinin gelişimine yardımcı olur. Bunu nasıl yapacağınızdan çok emin değilseniz birlikte basit oyuncaklar yaparak başlayabilirsiniz. Böylece çocuğunuza sorumluluk bilinci de aşılayabilir, eğlenerek öğrenmesine ve somut hatıralar biriktirmesine imkân tanırsınız.

Çocuğunuzla birlikte ve basit malzemeler kullanarak yapabileceğiniz eğlenceli oyuncaklar

Teknolojinin hüküm sürdüğü bu günlerde çocukların ellerinden tablet ve telefonları bir nebze olsun bıraktıracak bir içerikle karşınızdayız. İşte, çocuğunuzla yapıp birlikte geçirdiğiniz her ana daha fazla anlam katabileceğiniz oyuncaklar...

LANGIRT

MALZEMELER

  • Ayakkabı kutusu

  • Ahşap çubuklar

  • 10 adet ahşap mandal

  • Kutuyu kaplamak için renkli kağıt

  • Pinpon topu

HAZIRLANIŞ

  • Ayakkabı kutusunun yanlarına karşılıklı 4 delik açın.

  • Çubukları deliklerden geçirin.

  • Mandalları çubuklara takın. Tercihinize göre oyuncuları yerleştirebilirsiniz.

  • Mandalları çubuklara silikon tabanca ile sabitleyin.

  • Mandalları takımlarına göre 2 farklı renge boyayın.

  • Kaleler için kutunun dar kenarlarını dikdörtgen şekilde kesin.

  • Kutunun dışını süsleyebilir ardından da pinpon topunu sahaya atarak maça başlayabilirsiniz.

STRES TOPU

MALZEMELER

  • Renk renk küçük boy balonlar

  • Gazlı kalem

  • 3 su bardağı un

  • 1/4 su bardağı tuz

  • 1 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞ

  • Un, tuz, su ve sıvı yağı bir kabın içerisinde karıştırın.

  • Hamuru balonların içine koyabilmek için parçalara ayırın.

  • Hamurları uzun ince bir hale getirip balonların içine sokun ve balonun ağzını düğümleyin.

  • Son olarak balonlara gazlı kalemle eğlenceli yüzler çizin.

KARTON EV

MALZEMELER

  • İstediğiniz boyuta göre karton parçaları

  • Kağıt havlu ruloları

  • Sıcak silikon

  • Ev içerisine yerleştirilecek oyuncaklar

HAZIRLANIŞ

  • Zemine bir karton parçası yerleştirin.

  • Kağıt havlu rulolarını sütun olarak kullanıp istediğiniz kadar kat çıkabilirsiniz.

  • Silikonla ruloları ve kartonları sabitlemeyi unutmayın.

  • Evin nasıl görüneceğine, kaç katlı olacağına çocuğunuzla birlikte karar verebilirsiniz.

  • Evi hazırladıktan sonra içini minik hayvan, insan ya da eşya figürlü oyuncaklarla dekore edin.

TABU

MALZEMELER

  • Kağıt

  • Kum saati

  • Karton

  • Piyonlar için 2 obje

HAZIRLANIŞ

  • Kağıtları eşit ve dikdörtgen şekilde kesin.

  • Kesilen kağıtlara anlatılması istenen bir kelimeyi ve onu anlatırken kullanılmaması gereken yasaklı kelimeleri yazın.

  • Karton üzerine ise orijinal tabu da olduğu gibi bir ilerleme haritası çizin. Renkli kalemlerle oyunu daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.
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