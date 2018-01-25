Birkaç saat içinde ölür dediler ama onlar umudunu hiç kaybetmedi

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48 yaşındaki Hindistan'lı Seeta'nın Manushi adını verdiği bebeği, Güney Asya'da dünyaya gelen hayatta kalan ilk bebek. Doğduğunda kağıt gibi incecik cildi ve gelişmemiş organları ile kendi kendine nefes bile alamıyordu.
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Anne Seeta'ın yükskek tansiyon problemi gebeliğin zor geçeceği sinyalini zaten veriyordu. Hamileliğin 28. haftasında kan akışının fetusa ulaşmadığı gözlendi. Acil olarak doğuma alınan Seeta'nın bebeği doğar doğmaz solunum cihazına bağlandı.
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Dr Janged: 'Bebek doğduğunda, neler olabileceğinden emin değildik. Nefes almak için çabalıyordu, bu nedenle küçük, olgunlaşmamış ciğerlerini genişletmek için hemen gelişmiş solunum desteği vantilatörüne koyduk. Bağırsaklarının olgunlaşmamış olması nedeniyle yeterince beslenemedi. İlk birkaç günde birkaç gram zayıfladı. Ancak zaman geçtikçe iyi sinyaller vermeye başladı. Bu boyuttaki bir bebeği hayata döndürmek kolay değil. Yedi hafta sonra Manushi ancak emzirildi. Sonra da kendi kendine nefes almaya başladı. Beyni ve gözleri hızla gelişmeye başladı. Hastanede kaldığı süre boyunca birçok kez kan nakli yapıldı'' diye konuşuyor.
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Anne Seeta ve baba Giriraji ise, '' Doktorlar bile yaşamasına ihtimal vermiyordu. O savaştı ve kazandı. Onun hayatta kalacağı düşüncesinden hiç vazgeçmedik'' diye konuştular.
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Doktorlar, Manushi'ye beyinde herhangi bir hasar olmadan yüzde 5'lik hayatta kalma şansı veriyordu. Manushi, altı ay sonra taburcu edildi. Şimdilerde 7 aylık ve oldukça sağlıklı.
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Hastane, ailenin düşük geliri nedeniyle Manushi'nin tedavisinin masraflarını büyük oranda azalttı.