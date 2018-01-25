Birkaç saat içinde ölür dediler ama onlar umudunu hiç kaybetmedi

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Dr Janged: 'Bebek doğduğunda, neler olabileceğinden emin değildik. Nefes almak için çabalıyordu, bu nedenle küçük, olgunlaşmamış ciğerlerini genişletmek için hemen gelişmiş solunum desteği vantilatörüne koyduk. Bağırsaklarının olgunlaşmamış olması nedeniyle yeterince beslenemedi. İlk birkaç günde birkaç gram zayıfladı. Ancak zaman geçtikçe iyi sinyaller vermeye başladı. Bu boyuttaki bir bebeği hayata döndürmek kolay değil. Yedi hafta sonra Manushi ancak emzirildi. Sonra da kendi kendine nefes almaya başladı. Beyni ve gözleri hızla gelişmeye başladı. Hastanede kaldığı süre boyunca birçok kez kan nakli yapıldı'' diye konuşuyor.