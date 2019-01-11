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Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:21 | Son Güncelleme

Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren kişi tutuklandı

Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren kişi tutuklandı

Kütahya'da birlikte yaşadığı eski eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

30 Ağustos Mahallesi'nde dün tartıştığı üç çocuk annesi Serpil Erdoğan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İmirze Sarı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık bir yıl önce boşanan ve birlikte yaşamaya devam eden İmirze Sarı (40) ile Serpil Erdoğan (35), 30 Ağustos Mahallesi'nde dün otomobil içinde tartışmaya başlamış, Sarı'nın yanında bulunan ruhsatsız tabancayla ateş ettiği kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldü<br />

Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldü

Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldü

Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından öldürüldü

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cinayet kadın Kütahya

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