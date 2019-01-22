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Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 22:10 | Son Güncelleme

Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonundaki etkinliğin ikinci gününde Ametist Klarnet Beşlisi Orkestra Grubu konser verdi.

Grup, J.S. Bach, David Bennett ve Astor Piazzolla'nın eserlerini icra etti.

Yaklaşık iki saat süren konser, izleyiciden büyük alkış aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bisanthe festival Süleymanpaşa Tekirdağ

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